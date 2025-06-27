Ключевые моменты

В РФ сделали заявление о третьем раунде переговоров в Стамбуле.

Трамп может присоединиться к мирным переговорам по Украине, если приедет Путин.

Актуальная ситуация на фронте по состоянию на утро 27 июня.

Мирные переговоры: когда будет следующий раунд

Украинская и российская стороны до сих пор не согласовали дату следующего раунда переговоров, она станет известна после завершения обменов пленными. Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

По его словам, после завершения процедур по обмену пленными, о которых договорились Россия и Украина в Стамбуле, «придет время определиться с датами третьего раунда переговоров».

Песков отмечает то, что РФ заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты Америки «продолжали свои усилия в отношении Украины».

На потенциальные мирные переговоры между лидерами Украины и России в Турции готов прибыть президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган говорит, что поговорил с американским президентом на полях саммита НАТО в Гааге, а также привел слова главы Белого дома.

«Трамп сказал: «Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для поиска решения, то я также приеду», – рассказал президент Эрдоган.

Актуальная ситуация на фронте и потери врага

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий.



На Торецком направлении враг совершил 23 атаки неподалеку Торецка, Дачного, Щербиновки, Александро-Калинового, Дилиевки, Романовки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Новопавловском направлении противник совершил 25 атак вблизи населенных пунктов Звезда, Ялта, Запорожье, Багатир, Федоровка, Комар, Отрадное, Мирное, Шевченко, Зеленое Поле и в направлении Воскресенки.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 28 атак захватчиков. Также враг нанес шесть авиационных ударов, применив при этом девять управляемых авиационных бомб, и совершил 273 обстрела, четыре из которых — из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек.

Также украинские воины обезвредили: