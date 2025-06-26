Ключевые моменты

Ночью Россия направила на Украину 41 беспилотник.

До 20 увеличилось число жертв российского удара по Днепру 24 июня.

Российские войска используют новые модификации дронов «шахед» с камерами, радиоуправлением и искусственным интеллектом.

Актуальная ситуация на фронте и потери врага.

Украину ночью атаковали более 40 дронов: есть погибшие

В Воздушных силах ВСУ сообщают, что этой ночью противник атаковал Украину 41-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Основное направление удара — прифронтовые территории Донецкой и Харьковской областей.

Противовоздушной обороной обезврежено 24 вражеских БпЛА: 8 — сбиты огневыми средствами поражения, 16 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 7 локациях.

В результате воздушного террора россиян 25 июня погибли два жителя Донецкой области – в городе Покровск и поселке Новоявленка. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Еще 14 человек в области за сутки получили ранения: пять – в городе Константиновка, четыре – в городе Белозерское, два – в Покровске, один – в Новоявленке, один – в поселке Александровка и один – в селе Торское.

В Днепре возросло количество жертв террористического удара РФ 24 июня. В результате атаки погибли 20 человек. Об этом 26 июня сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«К сожалению, увеличилось количество жертв ракетных ударов по Днепру. На сейчас их 20. С погибшими в городе Самар — 22», — говорится в сообщении.

Что известно о «белых шахедах»

Российские войска начали применять для атак новые модификации «шахедов», оснащеные камерами, модулями радиоуправления и искусственным интеллектом. Об этом ообщает Associated Press со ссылкой эксперта по военной связи Сергея «Флеша» Бескрестнова.

Бескрестнов сообщил в комментарии изданию, что российские войска уже применяют «белые шахеды». Они имеют платформы с искусственным интеллектом, камеры и радиосвязь.

В обломках сбитых БпЛА обнаружили модули с 8 и 12 антеннами, изготовленные в Китае. А блок помех, который извлекли из обломков одного из “белых Шахедов”, указывает, что его изготовил Иран.

Появление радиосвязи на новых моделях позволяет операторам управлять дроном в реальном времени, менять маршрут, выбирать цель. Потенциально оператор даже сможет управлять большим количеством дронов одновременно.

По мнению Бескрестнова, эти модернизированные БпЛА, вероятно, исключительно для целенаправленных атак – в том числе на движущиеся цели, или на критическую инфраструктуру, башни линий электропередач и тому подобное.

Многоантенные модули позволят беспилотнику быть устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы.

В то же время, такая электроника является чрезвычайно дорогой, что ограничивает ее массовое использование.

Актуальная ситуация на фронте и потери врага

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 154 боестолкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Коптево, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка, Ореховое и Алексеевка.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Редкодуб, Колодязи, Зеленая Долина и Торское.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Запорожье, Свободное Поле, Перестройка и Шевченко.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему и один другой важный объект противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1100 человек.

Также украинские воины обезвредили: