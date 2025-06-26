Ключевые моменты
- Ночью Россия направила на Украину 41 беспилотник.
- До 20 увеличилось число жертв российского удара по Днепру 24 июня.
- Российские войска используют новые модификации дронов «шахед» с камерами, радиоуправлением и искусственным интеллектом.
- Актуальная ситуация на фронте и потери врага.
Украину ночью атаковали более 40 дронов: есть погибшие
В Воздушных силах ВСУ сообщают, что этой ночью противник атаковал Украину 41-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Основное направление удара — прифронтовые территории Донецкой и Харьковской областей.
Противовоздушной обороной обезврежено 24 вражеских БпЛА: 8 — сбиты огневыми средствами поражения, 16 — локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 7 локациях.
В результате воздушного террора россиян 25 июня погибли два жителя Донецкой области – в городе Покровск и поселке Новоявленка. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Еще 14 человек в области за сутки получили ранения: пять – в городе Константиновка, четыре – в городе Белозерское, два – в Покровске, один – в Новоявленке, один – в поселке Александровка и один – в селе Торское.
В Днепре возросло количество жертв террористического удара РФ 24 июня. В результате атаки погибли 20 человек. Об этом 26 июня сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«К сожалению, увеличилось количество жертв ракетных ударов по Днепру. На сейчас их 20. С погибшими в городе Самар — 22», — говорится в сообщении.
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Что известно о «белых шахедах»
Российские войска начали применять для атак новые модификации «шахедов», оснащеные камерами, модулями радиоуправления и искусственным интеллектом. Об этом ообщает Associated Press со ссылкой эксперта по военной связи Сергея «Флеша» Бескрестнова.
Бескрестнов сообщил в комментарии изданию, что российские войска уже применяют «белые шахеды». Они имеют платформы с искусственным интеллектом, камеры и радиосвязь.
В обломках сбитых БпЛА обнаружили модули с 8 и 12 антеннами, изготовленные в Китае. А блок помех, который извлекли из обломков одного из “белых Шахедов”, указывает, что его изготовил Иран.
Появление радиосвязи на новых моделях позволяет операторам управлять дроном в реальном времени, менять маршрут, выбирать цель. Потенциально оператор даже сможет управлять большим количеством дронов одновременно.
По мнению Бескрестнова, эти модернизированные БпЛА, вероятно, исключительно для целенаправленных атак – в том числе на движущиеся цели, или на критическую инфраструктуру, башни линий электропередач и тому подобное.
Многоантенные модули позволят беспилотнику быть устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы.
В то же время, такая электроника является чрезвычайно дорогой, что ограничивает ее массовое использование.
Актуальная ситуация на фронте и потери врага
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 154 боестолкновений.
На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Коптево, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка, Ореховое и Алексеевка.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Редкодуб, Колодязи, Зеленая Долина и Торское.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Запорожье, Свободное Поле, Перестройка и Шевченко.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему и один другой важный объект противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1100 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- 1 танк,
- 7 боевых бронированных машин,
- 48 артиллерийских систем,
- 107 БпЛА,
- 112 единиц автомобильной и спецтехники.