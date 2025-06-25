Ключевые моменты

В результате российского удара по Днепропетровской области погибло 20 человек, почти 300 пострадавших.

Россия попытается расширить линию фронта на север и северо-восток от Сум.

Актуальная ситуация на фронте и потери врага.

Ракетный удар по Днепру и Самару: погибших уже 20

Сегодня в Днепропетровской области объявили траур по погибшим от ракетного обстрела 24 июня.

«После дня ужаса, пережитого накануне, область оплакивает своих. Сегодня в трауре Днепр, который из-за вражеской атаки потерял 18 жителей. И Самар, где агрессор убил двух человек», — сообщил глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак,

Всего из-за атаки в регионе пострадали около 300 человек.

Террор Днепропетровщины продолжается без перерыва. Ночью и утром 25 июня враг ударил по Никополю FPV-дронами. По Новопавловской громаде Синельниковского района вечером противник бил КАБами.

Всего в ночь на 25 июня противовоздушной обороной обезврежено 52 вражеских БпЛА из 71-го, сообщили в Воздушных силах ВСУ. 32 беспилотника сбиты огневыми средствами поражения, 20 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Наступление на Сумы: что известно

Российские войска продолжают постепенное продвижение, в частности на северном направлении в Сумской области, однако несут чрезвычайно высокие потери. В то же время в НАТО считают, что попытки РФ окружить город Сумы вряд ли будут успешными в ближайшее время, хотя не исключают новых атак в регионе для достижения этой цели.

Об этом журналистам на саммите НАТО заявил высокопоставленный чиновник Альянса на условиях анонимности, сообщает «Европейская правда».

По словам представителя НАТО, аналитики Альянса подтверждают данные украинского Генштаба по количеству потерь со стороны России. По оценкам, общая численность потерь РФ — более 1 миллиона человек, из которых примерно 250 тысяч — погибшие. Текущий уровень ежедневных потерь составляет около 1300 военнослужащих, что, по словам чиновника, является следствием штурмовой тактики с высоким уровнем боевых потерь, в частности в Сумской области.

«В этом регионе Россия пытается создать «буферную зону» после операций в Курской области. Хотя продвижение есть, оно очень истощает российскую армию», — отметил представитель Альянса.

Несмотря на эти тактические сдвиги, в НАТО не считают реалистичным окружение Сум в ближайшей перспективе. В то же время, в Альянсе прогнозируют, что Россия попытается расширить линию фронта на север и северо-восток от Сум, пытаясь создать предпосылки для возможного наступления на город.

По словам чиновника, одновременно с действиями России, Украина также имеет тактические достижения. В частности, в НАТО имеют подтверждение продвижения украинских подразделений в районе населенного пункта Теткино на территории Курской области, что создает дополнительное давление на наступательные действия РФ.

Актуальная ситуация на фронте и потери врага

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Колодязи, Торское, в направлениях Нового Мира, Зеленой Долины, Шандриголово, Грековки и Дружелюбовки.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку Торецка, Нелиповки, в направлениях Русиного Яра и Яблоновки.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, склад боеприпасов и радиолокационную станцию противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек.



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