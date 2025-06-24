Ключевые моменты

Над Украиной за ночь обезврежено 78 целей;

Россияне этой ночью атаковали Сумщину – трое погибших;

В Киеве увеличилось число жертв удара 23 июня;

Актуальная ситуация на фронте и потери врага.

Трое погибших, среди них — ребенок: последствия воздушной атаки 24 июня

В ночь на 24 июня противовоздушная оборона уничтожила 78 из 97 ударных беспилотников, которыми армия РФ атаковала Украину. 63 дрона сбили огневыми средствами поражения, 15 были локально потеряны, сообщили в Воздушных силах.

Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 6 локациях.

Этой ночью под массированным ударом беспилотников была Сумщина. В результате атаки погибли три человека, среди них 8-летний мальчик. Все они погибли в своих домах, в Верхнесыроватской громаде возле Сум. Еще шесть человек ранены. В селе бушевали пожары, около 30 домов повреждены.

В Киеве завершены поисково-спасательные работы в Шевченковском районе, где в результате массированной атаки 23 июня обрушилось перекрытие между этажами пятиэтажного жилого дома. Атака унесла жизни 9 человек.

Актуальная ситуация на фронте и потери врага

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боестолкновений. Самые интенсивные бои шли на Покровском направлении, где наши защитники остановили 54 вражеских штурма.

На Лиманском направлении произошло 24 боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Редкодуб, Карповка, Колодязи и в направлениях Грековки, Зеленой Долины, Нового Мира, Ольговки.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 27 раз атаковал украинские подразделения в районах Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Плещеевки, Яблоновки.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три средства ракетных войск и артиллерии и один пункт управления российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек.

Также украинские воины обезвредили: