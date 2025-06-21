Ключевые моменты:

Ночью враг атаковал Кременчугский район: повреждена энергетическая инфраструктура, есть пострадавший;

Воздушные силы обезвредили 260 целей;

На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений;

Потери российских захватчиков составили 1060 человек.

Вражеская атака на Кременчугский район: повреждена энергетическая инфраструктура

В ночь на субботу, 21 июня 2025 года, Россия запустила в сторону Украины две большие группы ударных дронов типа и крылатых ракет. Атакованы Одесса и Кременчуг в Полтавской области.

В Кременчугском районе Полтавщины этой ночью зафиксированы прямые попадания и падения обломков по объектам энергетической инфраструктуры и на открытых территориях, сообщает и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут.

В результате атаки один человек получил травмы средней тяжести, ему оказывается медицинская помощь.

Спасатели работают над устранением последствий атаки.

В целом большинство средств поражения, которые враг запустил на Полтавщину, были сбиты силами и средствами ПВО.

В то же время, по данным полиции Полтавщины, в Кременчугском районе после обстрела обнаружили кассетные элементы от боеприпасов.

По словам правоохранителей, такие остатки боеприпасов представляют смертельную угрозу как для взрослых, так и для детей. Кассетные элементы имеют вид металлических сфер диаметром около 10 сантиметров и могут напоминать игрушки или шары, что значительно повышает риск случайного контакта.

Полиция призывает граждан быть крайне осторожными и немедленно сообщать о подозрительных предметах спасателям или правоохранителям.

Стоит отметить, что на данный момент официальная информация о последствиях ночной атаки на Одессу отсутствует. «Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и при появлении подробностей сразу же оповестит об этом своих читателей

Воздушные силы обезвредили 260 целей

По данным Воздушных сил, в ночь на 21 июня противник атаковал 280 средствами воздушного нападения:

272 ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов;

2 аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал»;

4 крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря;

2 крылатыми ракетами «Искандер-К».

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 260 средств воздушного нападения противника, 145 – сбиты огневыми средствами и еще 115 локационно потеряны:

140 вражеских БпЛА сбиты огневыми средствами, 112 – локационно утрачены/подавлены РЭБ;

3 крылатых ракеты «Искандер-К»;

1 аэробалистическая ракета Х-47М2 «Кинжал»;

1 крылатая ракета «Калибр».

ВСУ «отминусовали» 1060 оккупантов

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 59 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 109 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3082 дронов-камикадзе и произвели 4997 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 68 из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство, два пункта управления, один пункт управления БпЛА и один другой важный объект противника.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1060 человек. Также украинские воины обезвредили:

один танк;

пять боевых бронированных машин;

19 артиллерийских систем;

123 БпЛА;

116 единиц автомобильной техники оккупантов.

Общие боевые потери России в живой силе превысили 1 млн 10 тыс. человек.