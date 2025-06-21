Ключевые моменты:
- Ночью враг атаковал Кременчугский район: повреждена энергетическая инфраструктура, есть пострадавший;
- Воздушные силы обезвредили 260 целей;
- На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений;
- Потери российских захватчиков составили 1060 человек.
Вражеская атака на Кременчугский район: повреждена энергетическая инфраструктура
В ночь на субботу, 21 июня 2025 года, Россия запустила в сторону Украины две большие группы ударных дронов типа и крылатых ракет. Атакованы Одесса и Кременчуг в Полтавской области.
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В Кременчугском районе Полтавщины этой ночью зафиксированы прямые попадания и падения обломков по объектам энергетической инфраструктуры и на открытых территориях, сообщает и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут.
В результате атаки один человек получил травмы средней тяжести, ему оказывается медицинская помощь.
Спасатели работают над устранением последствий атаки.
В целом большинство средств поражения, которые враг запустил на Полтавщину, были сбиты силами и средствами ПВО.
В то же время, по данным полиции Полтавщины, в Кременчугском районе после обстрела обнаружили кассетные элементы от боеприпасов.
По словам правоохранителей, такие остатки боеприпасов представляют смертельную угрозу как для взрослых, так и для детей. Кассетные элементы имеют вид металлических сфер диаметром около 10 сантиметров и могут напоминать игрушки или шары, что значительно повышает риск случайного контакта.
Полиция призывает граждан быть крайне осторожными и немедленно сообщать о подозрительных предметах спасателям или правоохранителям.
Стоит отметить, что на данный момент официальная информация о последствиях ночной атаки на Одессу отсутствует. «Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и при появлении подробностей сразу же оповестит об этом своих читателей
Воздушные силы обезвредили 260 целей
По данным Воздушных сил, в ночь на 21 июня противник атаковал 280 средствами воздушного нападения:
- 272 ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов;
- 2 аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал»;
- 4 крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря;
- 2 крылатыми ракетами «Искандер-К».
По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 260 средств воздушного нападения противника, 145 – сбиты огневыми средствами и еще 115 локационно потеряны:
- 140 вражеских БпЛА сбиты огневыми средствами, 112 – локационно утрачены/подавлены РЭБ;
- 3 крылатых ракеты «Искандер-К»;
- 1 аэробалистическая ракета Х-47М2 «Кинжал»;
- 1 крылатая ракета «Калибр».
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ВСУ «отминусовали» 1060 оккупантов
По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 59 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 109 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3082 дронов-камикадзе и произвели 4997 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 68 из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство, два пункта управления, один пункт управления БпЛА и один другой важный объект противника.
В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1060 человек. Также украинские воины обезвредили:
- один танк;
- пять боевых бронированных машин;
- 19 артиллерийских систем;
- 123 БпЛА;
- 116 единиц автомобильной техники оккупантов.
Общие боевые потери России в живой силе превысили 1 млн 10 тыс. человек.