Ключевые моменты:

Этой ночью Воздушные силы Украины обезвредили 125 вражеских целей;

США больше не будут давать оружие Украине: курс Трампа — переговоры вместо оружия, — The Telegraph

На фронте появилось новое направление;

Враг потерял еще 1200 человек

Ночью враг ударил «шахедами» по Донетчине

В ночь на 16 июня россияне атаковали 138-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Основное направление удара — Донецкая область.

Как сообщили в Воздушных силах, противовоздушной обороной обезврежено 125 вражеских БпЛА: 84 — сбиты огневыми средствами поражения, 41 — локально потеряны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, места падения сбитых (обломки) — в 8 локациях.

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США фактически прекращают военную помощь Украине — СМИ

Администрация президента Дональда Трампа меняет подход к войне в Украине, и теперь фактически прекращает прямую военную помощь Украине. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Во время слушаний в Конгрессе, посвященных проекту оборонного бюджета США на 2026 год, министр обороны Пит Гегсет заявил, что команда Трампа имеет «принципиально иное видение» конфликта, чем предыдущее правительство.

Отмечается, что это заявление свидетельствует о явном изменении приоритетов: война РФ против Украины считается теперь проблемой Европы.

После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года США уже предоставили Украине помощь почти на 74 млрд долларов, включая критически важные системы ПВО Patriot, дальнобойную артиллерию, танки, бронетехнику и миллионы снарядов. Некоторые закупки еще продолжаются, но в целом Киев остался без поддержки главного стратегического союзника, сказано в материале.

Теперь у Украины есть три пути: полагаться на усилия Европы, покупать оружие в США за европейские средства или активизировать собственное производство, привлекая западное финансирование.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 175 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка и в направлениях Николаевки, Новопавловки, Новониколаевки и Покровска.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 32 попытки врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле, Новый Комар и в сторону Запорожья, Новоукраинки, Мирного, Шевченко, Одрадного, Богатыря.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 24 атаки российских захватчиков.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак вблизи Торецка, в сторону Русиного Яра, Новоспасского, Александро-Калинового и Яблоновки.

В связи с активизацией противника в приграничье Сумской области Генеральный штаб ВСУ в своих ежедневных сводках теперь будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном направлении — Северо-Слобожанском (бывшее Харьковское направление), заявили в Генштабе.

Потери врага за минувшие сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек.

Также украинские воины обезвредили: