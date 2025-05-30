В ночь на 30 мая враг атаковал Украину 90-ю ударными БпЛА и двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23. Основные направления воздушного удара — Харьковская, Одесская и Донецкая области, сообщили в Воздушных силах Украины.

Противовоздушной обороной обезврежено 56 вражеских БПЛА типа Shahed: 26 — сбиты, 30 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях.

В Измаиле Одесской области в результате атаки беспилотников разрушено отделение Новой Почты.

В Харькове от ударов беспитников повреждено троллейбусное депо и более 30 многоэтажек. Обошлось без погибших.

Враг ударил 8 «шахедами». Большинство единиц транспорта заранее рассредоточили по городу — это спасло от значительно больших потерь, говорит городской голова Игорь Терехов.

В Донецкой области российские захватчики ударили беспилотником по жилой многоэтажке в городе Белозерское, в результате чего два человека получили ранения.

О ситуации на фронте

В Сумской области на отдельных участках границы, в частности возле населенных пунктов Хотинской и Юнаковской громад, продолжаются активные боевые действия. Как сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, по состоянию на вечер 29 мая оперативная обстановка в регионе остается сложной, но контролируемой.

По словам главы ОВА, враг действует малыми группами, пытается проникать в приграничные села и закрепляться на них.

Ситуация на линии фронта постоянно меняется: в отдельных районах инициатива на стороне ВСУ, в других — активные действия осуществляют российские войска.

За последние сутки более 50 человек покинули опасные зоны в приграничных громадах Сумщины. Григоров обратился к жителям приграничных территорий с призывом не откладывать эвакуацию.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения, 66 из них — на Покровском направлении, сообщили в генштабе ВСУ.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 26 атак российских захватчиков.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Липовое, Грековка и Редкодуб.

Потери врага за минувшие сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, четыре артиллерийских средства и средство ПВО российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 человек.

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