В ночь на 30 мая враг атаковал Украину 90-ю ударными БпЛА и двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23. Основные направления воздушного удара — Харьковская, Одесская и Донецкая области, сообщили в Воздушных силах Украины.
Противовоздушной обороной обезврежено 56 вражеских БПЛА типа Shahed: 26 — сбиты, 30 — локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях.
В Измаиле Одесской области в результате атаки беспилотников разрушено отделение Новой Почты.
В Харькове от ударов беспитников повреждено троллейбусное депо и более 30 многоэтажек. Обошлось без погибших.
Враг ударил 8 «шахедами». Большинство единиц транспорта заранее рассредоточили по городу — это спасло от значительно больших потерь, говорит городской голова Игорь Терехов.
В Донецкой области российские захватчики ударили беспилотником по жилой многоэтажке в городе Белозерское, в результате чего два человека получили ранения.
О ситуации на фронте
В Сумской области на отдельных участках границы, в частности возле населенных пунктов Хотинской и Юнаковской громад, продолжаются активные боевые действия. Как сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, по состоянию на вечер 29 мая оперативная обстановка в регионе остается сложной, но контролируемой.
По словам главы ОВА, враг действует малыми группами, пытается проникать в приграничные села и закрепляться на них.
Ситуация на линии фронта постоянно меняется: в отдельных районах инициатива на стороне ВСУ, в других — активные действия осуществляют российские войска.
За последние сутки более 50 человек покинули опасные зоны в приграничных громадах Сумщины. Григоров обратился к жителям приграничных территорий с призывом не откладывать эвакуацию.
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения, 66 из них — на Покровском направлении, сообщили в генштабе ВСУ.
На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 26 атак российских захватчиков.
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Липовое, Грековка и Редкодуб.
Потери врага за минувшие сутки
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, четыре артиллерийских средства и средство ПВО российских захватчиков.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- один танк,
- 2 боевые бронированные машины,
- 35 артиллерийских систем,
- 1 реактивную систему залпового огня,
- 1 средство ПВО,
- 71 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 74 единицы автомобильной техники.