Россия планирует захватить Сумы

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, организовал свой визит в Курскую область, чтобы подготовить условия и обоснование для возобновленных планов России захватить город Сумы. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Как отмечают эксперты, в ходе встречи с местными чиновниками, глава Глушковского района Павел Золотарев обратился Путину с просьбой создать буферную зону на территории Сумской области. Глава Кремля спросил, насколько глубокой должна быть эта буферная зона, и Золотарев заявил, что Россия должна захватить «по меньшей мере Сумы».

По сообщениям западных и украинских источников, российская делегация во время украинско-российских переговоров 16 мая в Стамбуле, угрожала захватом Сумской области для создания «зоны безопасности».

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Армия РФ пытается окружить Константиновку

За прошедшие недели ситуация вокруг города Константиновка, что на севере Донецкой области, сильно осложнилась. Российская армия смогла пробить украинскую оборону к западу от населенного пункта и начала реализовывать план по окружению города.

Этот населенный пункт — часть большой агломерации городов Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. Промышленный и административный центр подконтрольной Украине части Донбасса был целью российского наступления еще в первые месяцы вторжения. Тогда ВС РФ пытались выйти сюда с севера через Лиман и Изюм, но эти планы разрушило успешное украинское контрнаступление осенью 2022 года.

Теперь россияне медленно, с боями, пробиваются к агломерации с юга, запада и востока. Ежедневные сводки генштаба ВСУ показывают, что именно здесь — на границе Покровского, Торецкого и Краматорского направлений происходит больше всего боестолкновений в последние недели.

По данным генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 16 раз атаковал украинские подразделения в районах Дилиевки, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 54 штурмовые действия агрессора.

На Лиманском направлении произошло 17 боестолкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 19 атак захватчиков в районах населенных пунктов Багатырь, Отрадное, Шевченко, Веселое, Ривнополь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, одно средство противовоздушной обороны, пять средств ракетных войск и артиллерии и еще два других важных объекта российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 870 человек.

Также украинские воины обезвредили: