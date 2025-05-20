Воздушная атака 20 мая: пострадали четыре области

В ночь на 20 мая противник атаковал Украину 108-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Противовоздушной обороной обезврежено 93 вражеских БПЛА:

35 — сбиты огневыми средствами поражения,

58 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Вследствие вражеской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области.

О ситуации на фронте на утро 20 мая

Силы обороны Украины недавно продвинулись в Курской области и вблизи Боровой и Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 19 мая, показывают, что ВСУ продвинулись на южной окраине Теткино (к юго-западу от Глушково). При этом росармия продвинулись к международному пункту пропуска к юго-востоку от Теткино. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) 20 мая.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземной активности на северо-западе Белгородской области 19 мая.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 19 мая заявил, что северокорейские войска больше не ведут штурмов на Курском направлении, а войска РФ лишь «эпизодически» разворачивают контингент КНДР на территории России.

Между тем российские захватчики давят вблизи Часового Яра, Торецка и Новопавловки.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 72 штурмовые действия агрессора.

На Лиманском направлении произошло 23 боестолкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Ямполовки, Копанок, Новомихайловки, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенково, Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григорьевки, Нового Мира, Редкодуба и Ольговки.

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Предтечино.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 13 раз атаковал украинские подразделения в районах Торецка, Новоспасского, в сторону Дилиевки и Иванополья.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять средств ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1030 человек.

Также украинские воины обезвредили: