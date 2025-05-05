Воздушные атаки 5 мая: последствия

Воздушные силы ВСУ сообщают, что этой ночью сбили 42 «шахеда» из 116, которые атаковали Сумскую и Донецкую область. Еще 21 «не достигли целей (локационно потеряны)».

Также в Сумской области были прилеты двух «Искандеров».

В ночь на 5 мая беспилотники ВСУ атаковали Москву и ряд других регионов.

На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях. Для обеспечения безопасности в аэропорту Внуково был введен план «Ковер», подразумевающий приостановку всех рейсов.

Минобороны РФ заявляет о 4 уничтоженных над Московским регионом БПЛА. По информации ведомства, это произошло в период с 23:00 до 02:30.

Взрывы раздавались также в Воронеже, в Калужской и Брянской области. Всего за этот промежуток времени ПВО уничтожили 26 украинских дронов: ещё 17 – над Брянской областью, 5 – над Калужской, указано в сообщении.

Судя по сообщениям пропагандистских каналов, украинские беспилотники увеличили дальность полетов.

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ВСУ оттеснили врага возле Торецка

Силы обороны Украины продвинулись в районе Торецка. В то же время российские оккупанты имеют определенное продвижение на этом же направлении и под Купянском. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Согласно геолокационным данным, украинские подразделения улучшили свои позиции в южной части Новоспасского, что к западу от Торецка. Однако российские войска недавно продвинулись на юг от Старой Николаевки, расположенной к юго-западу от Торецка.

Также враг продолжает наступательные попытки на других направлениях. По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 269 боевых столкновений.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новое, Копанки, Твердохлебово, Колодязи и в сторону Зеленой Долины, Липового, Ольговки, Редкодуба.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Торецка, Дружбы и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 115 атак агрессора.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 52 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Ровнополь, Новополь, Новоселка, Привольное и в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Багатир.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 23 атаки противника.

Потери врага на утро 5 мая 2025

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийскую систему и еще один другой важный объект врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1260 человек.

Также украинские воины обезвредили: