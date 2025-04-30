В понедельник вечером в Харькове прогремело несколько взрывов — город атаковали беспилотники. Представители местной власти сообщили, что в результате ударов БПЛА были повреждены многоэтажки, частные дома, автомобили, предприятия, а также — две городские больницы.

По состоянию на утро 30 апреля известно о 45 пострадавших. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина.

«Для помощи пострадавшим в Харькове было задействовано 13 бригад экстренной медицинской помощи», — проинформировал глава ОВА Олег Синегубов.

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Поздно вечером 29 апреля более 10 взрывов раздалось в Днепре, вспыхнули пожары в разных районах города. Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что для Днепра это была «сложная ночь».

Значительные разрушения пришлись на частный сектор, а также были повреждения на территории предприятия.

«Погиб 53-летний мужчина. Соболезнования родным и близким. 78-летний местный житель получил ранения», — сообщил он.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Липовое, Новое, Новомихайловка, Мирное, Зеленая Долина и Ямполовка.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в направлениях Майского, Предтечино, Белой Горы и в районах Курдюмовки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Дачного, Торецка, Крымского и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 75 наступательных действий.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 25 атак российских захватчиков.

Потери врага на утро 30 апреля 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, четыре артиллерийских средства и средство РЭБ российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1100 человек.

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