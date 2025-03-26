В ночь на 26 марта войска РФ массированно атаковали Кривой Рог. В городе прогремело не менее 15 взрывов.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул:

«Массовая атака «шахедами». По меньшей мере 15 взрывов. Все понимаем, все работаем. Более подробная информация после отбоя. На сейчас локационно чисто».

Утром Вилкул сообщил, что несмотря на значительные разрушения обошлось без жертв.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 21 марта противник атаковал 214-ю беспилотниками.

Подтверждено сбитие 114 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны.

81 вражеский беспилотник-имитатор — локально потерян.

Вследствие российской атаки пострадали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.

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О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 207 боестолкновений.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполовка, Надежда, Копанки и в сторону Новомихайловки, Ольговки, Нового, Катериновки.

На Торецком направлении враг совершил 26 атак в районе Торецка и неподалеку Дилиевки и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 69 штурмовых действий агрессора.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Разлив, Днепроэнергия, Константинополь.

Потери врага на утро 26 марта 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, две артиллерийские системы и еще три других важных объекта противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1280 человек.



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