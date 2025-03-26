У ніч на 26 березня війська РФ масовано атакували Кривий Ріг. У місті прогриміло щонайменше 15 вибухів.

Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул:

«Масова атака «шахедами». Щонайменше 15 вибухів. Все розуміємо, все працюємо. Більш детальна інформація після відбою. На зараз локаційно чисто».

Зранку Вілкул повідомив, що попри значні руйнування обійшлося без жертв.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 21 березня противник атакував 214-ма безпілотниками.

Підтверджено збиття 114 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни.

81 ворожий безпілотник-імітатор – локально втрачено.

Унаслідок російської атаки постраждали Одеська, Хмельницька, Сумська та Київська області.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 207 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка, Надія, Копанки та в бік Новомихайлівки, Ольгівки, Нового, Катеринівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 26 атак у районі Торецька та неподалік Діліївки і Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 69 штурмових дій агресора.

На Новопавлівському напрямку противник учора здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Розлив, Дніпроенергія, Костянтинопіль.

Втрати ворога на ранок 26 березня 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві артилерійські системи та ще три інші важливі об’єкти противника.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становили 1280 осіб.

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