Война, день 111: какая ситуация на фронте?

Оперативная информация по состоянию на утро 14 июня 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Начались сто одиннадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и нанесение ракетных и авиационных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь не отмечалось.

На Северском направлении противник усилил подразделения из состава 1 танковой армии Западного военного округа, привлекаемого к прикрытию российско-украинской границы в Брянской и Курской областях, двумя батальонными тактическими группами из состава воздушно-десантных войск. Агрессор обстрелял из артиллерии позиции сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Провел воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Середина Буда Сумской области.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны в Государственную границу. Захватчики произвели огненное поражение, в частности, задействовали армейскую авиацию, в районах населенных пунктов Рубежное, Русская Лозовая, Байрак и Дементиевка.

На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточиваются на попытках установления полного контроля над населенным пунктом Богородичное и создании условий для развития наступления на Славянск. Враг применяет артиллерию вблизи Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья.

На Лиманском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск с целью развития наступления в направлениях Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск.

На Северодонецком направлении противник усилил группировку за счет перемещения в район населенных пунктов Кременная – Рубежное до двух батальонных тактических групп. При поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, пытается закрепиться в центральной части города.

На Бахмутском направлении агрессор обстреливает из артиллерии позиции наших войск в районах населённых пунктов Возрождения, Новолуганска и Бахмут. Имеет частичный успех, закрепляется в населённом пункте Возрождения. Продолжает вести штурмовые действия в направлении Возрождения – Вершина.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Усилил применение авиации и артиллерии для сковывания наших войск.

На Южнобужском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на содержании занятых рубежей и недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий.

На Криворожском направлении враг провел минирование побережья реки Ингулец по рубежу Давыдов Брид – Калиновское.

На Николаевском направлении, в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Опытное Херсонской области, враг развернул две реактивные батареи и одну батарею ствольной артиллерии.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

Враг продолжает нести потери в живой силе и технике. В целях решения проблемы восстановления поврежденного вооружения и техники действует около 30 мобильных бригад в Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, а также на временно оккупированной территории АР Крым.