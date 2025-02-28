Наша ПВО сбила 107 вражеских БПЛА

В ночь на 28 февраля 2025 года противник атаковал Украину 208-ю ударными беспилотниками, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

На утро подтверждено сбитие 107-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

97 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряно (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Николаевщина и Запорожье.

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Украина нашла противодействие российским КАБам

Об этом пишет российский военный авиационный паблик Fighterbomber.

По его данным, УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции) больше «не попадают», потому что ВСУ научились сбивать их спутниковую коррекцию с помощью РЭБ, которыми «утыкана» вся линия фронта.

«Все системы спутниковой коррекции официально покинули чат», — заявляет Fighterbomber.

Поэтому эффективно попадать они сейчас могут только по большим целям в тылу, вроде «заводов, фабрик, городов». Телеграм-канал пишет, что теперь попасть в менее масштабную цель можно лишь, выпуская на нее не одну, а несколько бомб.

Также он пишет, что из-за совершенствования радиоэлеткронных средств постепенно нивелируется эффективность дронов, управляемых по радиосвязи у обоих воюющих армий. И будущее в целом за системами, которые имеют встроенные механизмы самонаведения, не связанные со спутниками.

Отметим, что такая работа уже идет полным ходом с обеих сторон. Сперва РФ, а затем Украина стали использовать на линии фронта дроны на оптоволоконных кабелях, которые не сбиваются РЭБом.

Коротко о ситуации на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 128 боестолкновений.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Крымского и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурма в сторону населенных пунктов Березовка, Мирное, Луч, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка, Преображенка, Запорожье, Андреевка, Песчаное, Миролюбовка и Богдановка.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Новополь, Новодаровка, Скудное и Бурлацкое.

Враг продвинулся возле Бурлацкого и Привольного Волновахского района Донецкой области и Свердликового в Суджанском районе Курской области РФ, говорится в утреннем сообщении DeepState.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Потери врага на утро 28 февраля 2025

26 февраля 2025 года Воздушные Силы Украины успешно нанесли удар по пункту управления БпЛА 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии российских захватчиков в н.п. Нестерянка Запорожской области.

Данный военный объект использовался противником для управления, хранения и обслуживания БпЛА сс рф, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Кроме того, за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два средства ПВО противника и три вражеские артиллерийские системы.

Потери российских захватчиков за сутки — 1060 оккупантов.

Потери вражеской техники за сутки: