Война, день 106-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация от Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 09 июня 2022 по российскому вторжению.

Начались сто шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Обстановка существенных изменений не претерпела.

В рамках проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил республики Беларусь отрабатывается задачами борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы и обстреливать из минометов гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг с целью повышения устойчивости обороны проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование. Для сковывания действий сил обороны Украины ведут интенсивные артиллерийские обстрелы наших подразделений. Кроме того, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старый Салтов, Русские и Черкасские Тишки, Коробочкино, Асеевка, Чепиль и Уды.

На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково. Враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Дубровно, Камышеваха и Курулько.

Используя результаты огневого поражения, оккупанты проводили наступательные и штурмовые действия вблизи Богородичного и Довгенького, боевые действия продолжаются.

На Донецком направлении враг, кроме применения артиллерии вдоль линии столкновения, нанес ракетный удар в районе Краматорска.

На Лиманском направлении активных действий противник не вел. Обстрелял Татьяновку, Пришиб и Серебрянку.

На Северодонецком направлении враг оказывал огневое влияние на подразделения наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Привиль, Устиновка, Горное и Екатериновка. По Тошковке окупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм. В направлении населенного пункта Екатериновка украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел.

Противник продолжает безуспешные поиски слабых мест в обороне города Северодонецк.

На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции наших подразделений из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Камышевахи, Николаевки, Берестового, Белогоровки, Семигорья и Майорского. Нанес ракетно-авиационные удары по районам населенных пунктов Верхнекаменка, Золотое, Берестовое, Славянск и Нью-Йорк.

Используя результаты огневого воздействия, противник ведет штурмовые действия в районе населенных пунктов Роты, Николаевки и Камышевахи.

В предыдущих боях на указанном направлении украинские защитники нанесли оккупантам значительные потери и враг вынужден был вывести для восстановления боеспособности подразделения первой и сотой отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. С целью сковывания действий наших подразделений производил обстрелы из артиллерии и минометов по линии столкновения.

На Южнобужском направлении враг применил артиллерию разных калибров в районах населенных пунктов Любимовка, Добрянка, Белая Криница, Широкое, Березнеговатое, Благодатное, Любомировка и Таврическое.

В целях улучшения тактического положения враг готовится к форсированию водных помех. Вел воздушную разведку БПЛА. Планирует усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами на Т-62. Дополнительно развернул подразделения ствольной и реактивной артиллерии, а также ТРК «Точка-У».

За прошедшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены 3 танка, 2 боевых бронированных машин и 4 единицы автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.

По имеющейся информации, в боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери. Примерно 800 погибшими и около 400 ранеными. Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали около 1800 военнослужащих из числа бригады.