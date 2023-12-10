Война, 655 день: 60 боевых столкновений и минус управляемая ракета

Вражеские ракета и дрон не достигли цели

За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений.

В целом враг нанес 1 ракетный и 8 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения.

За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемую ракету Х-59 и ударный БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая ракета Х-59, вражеский дрон не достигли своей цели.

Также за сутки российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив 2 зенитные управляемые ракеты С-300 по населенному пункту Большой Бурлук Харьковской области.

Авиационные удары получили Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах и проводит активную диверсионную деятельность.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 14 атак врага в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 19 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 8 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили 2 атаки врага в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлениях подразделения сил обороны отразили 3 атаки врага в районах Новопокровки и западнее Работино Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 составам горюче-смазочных материалов противника.

Потери врага на утро 10 декабря 2023 года

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 10 декабря 2023 года ориентировочно составили:

личного состава – около 338820 (+700) человек;

танков ‒ 5636 (+4) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 10529 (+10) ед.;

артиллерийских систем – 8064 (+6) ед.;

крылатых ракет – 1586 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн – 10623 (+25) ед.;

специальная техника – 1162 (+3).

Данные уточняются.