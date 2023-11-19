Война, 634 день: 15 сбитых дронов и 7 десятков боевых столкновений

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, ведет обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

В ночь на 19 ноября враг снова атаковал нашу страну ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed-136/131». Зафиксированы пуски 20 ударных БпЛА. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

В результате противовоздушного боя уничтожены 15 из 20 ударных БпЛА.

За прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение. Всего враг нанес 5 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под авиационные удары попали: Степь Сумской области; Голубовка, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Степное, Авдеевки, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области; Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отражено 7 атак.

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районе Торского Донецкой области, успеха не добился.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак захватчиков вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Керамики, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отбито 26 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 22 атаки.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области, где Силы обороны отразили 3 атаки.

В Запорожском направлении противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Работино, Новопрокоповки и западнее Вербового Запорожской области, однако безуспешно.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и боеприпасы противника.

Больше подробностей о потерях врага с начала полномасштабного вторжения и по сегодняшний день – в инфографике: