Война, 585 день: 15 сбитых «шахедов» и 4 сотни «черных пакетов»

Сегодня, в воскресенье, 1 октября 2023 года, начались пятьсот восемьдесят пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Представляем вашему вниманию традиционную утреннюю сводку о ситуации на фронте и потерях врага.

Российские оккупанты не перестают игнорировать международное гуманитарное право, обстреливают не только позиции украинских войск, но и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, терроризируя мирных жителей, информирует Генштаб ВСУ.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге нашей страны, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. В целом враг нанес 8 ракетных и 99 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Также в ночь на 1 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed» с южного, юго-восточного и северного направлений (мыс Чауда, временно оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск, Курск рф).

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожены 10 ударных БпЛА «Shahed-136/131», еще 5 сбиты другими подразделениями Сил обороны юга Украины.

14 ударных БПЛА были уничтожены в Одесской области и еще один – в Николаевской области.

В целом силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 вражеских «шахедов» в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Галагановка Черниговской области; Новоселовское, Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области; Терны, Заречное, Северск, Спорное, Веселое, Константиновка, Клещеевка, Андреевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Новоданиловка, Роботино, Новоандреевка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Луганской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Новоселовки и восточнее Степного. Враг совершил более 10 неудачных атак в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области и улучшить тактическое положение в районе западнее Вербового.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 6 зенитно-ракетных комплексов, 10 артиллерийских средств и 3 склада с боеприпасами.

В целом, за сутки враг потерял:

личного состава – 440 единиц;

танков – 11 единиц;

боевых бронированных машин – 7 единиц;

артиллерийских систем – 30 единиц.

Больше подробностей о потерях врага – в представленной инфографике: