Война, 477-й день: ракетные атаки и боевые дроны

Сегодня, 16 мая 2023 года, начались четыреста сорок седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. О ситуации на фронте и потерях врага докладывает Генштаб ВСУ.

В эти сутки противник снова нанес массированный удар по Украине, применил ракеты разных типов. Подробная информация будет предоставлена впоследствии.

За прошедшие сутки зафиксировано 2 ракетных удара по Константиновке Донецкой области с применением врагом ЗРК С-300. Кроме того, российская федерация нанесла 48 авиационных ударов и совершила более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг не прекращает тактику террора.

Действия наших военных на разных направлениях

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Медведевка и Муравье Черниговской области; Волковка, Мануховка, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино, Шпиль и Степок Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица на Харьковщине.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского. Нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Дворичанское, Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Спорного. Артиллерийские обстрелы подверглись, в частности, Макеевке и Белогоровке Луганской области и Верхнекаменному и Спорному — Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Александро-Шультино, Северное, Железное, Петровка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия вблизи Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационных ударов по Авдеевке, обстрелял из артиллерии Степное, Ласточкино, Авдеевку, Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Острому, Георгиевке, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Острому, Георгиевке, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области. На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Свободное Поле Донецкой области; Малая Токмачка – Запорожская и Станислав и Кизомис на Херсонщине. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Свободное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области, а также города Херсона.

Потери врага

Противник продолжает цинично использовать учебные заведения временно оккупированных населенных пунктов в своих целях. Так, здания одной из местных школ города Ясиноватая Донецкой области, российские оккупанты используют для размещения личного состава. Во дворе школы скрыта военная техника, подвальные помещения служат как укрытие.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Уничтожено 6 ударных БПЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также состав боеприпасов врага.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике:

Фото: Генштаб ВСУ