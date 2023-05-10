Война, 441-й день: потери врага и ситуация на фронте

Сегодня, 10 мая 2023 года, начались четыреста сорок первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. О потерях россии и действиях украинских военных по всем направлениям фронта доложили в Генштабе ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 23 ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Для ракетных ударов враг использовал ракеты разных типов, большая их часть была уничтожена нашими защитниками, и, к сожалению, имеем и попадание. В частности, 5 ракет С-300 по городам Купянск, Славянск, Краматорск и Константиновке. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов на всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает тактику террора.

Действия наших военных на разных направлениях

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — совершил 46 атак. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

— совершил 46 атак. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка. На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

без особых изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник по артиллерии обстрелял населенные пункты Гасичевка, Железный Мост, Муравьи Черниговской области; Толстодубово, Бачевск, Старые Вырки, Искрисковщина, Волфино, Юнаковка, Могрица, Поповка и Славгород Сумской области, а также Гоптовка, Варваровка, Бугроватка, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Тихое, Малая Волчья, Бударки, Землянки в Харьковской области.

противник по артиллерии обстрелял населенные пункты Гасичевка, Железный Мост, Муравьи Черниговской области; Толстодубово, Бачевск, Старые Вырки, Искрисковщина, Волфино, Юнаковка, Могрица, Поповка и Славгород Сумской области, а также Гоптовка, Варваровка, Бугроватка, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Тихое, Малая Волчья, Бударки, Землянки в Харьковской области. На Купянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка и Стельмаховка, успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменка, Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Кондрашовка, Лиман Первый, Табаевка, Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка и Стельмаховка, успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменка, Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Кондрашовка, Лиман Первый, Табаевка, Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине. На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Белогоровке и Веселому Луганской области и Ямполевке и Спорному — Донецкой.

враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Белогоровке и Веселому Луганской области и Ямполевке и Спорному — Донецкой. На Бахмутском направлении противник продолжает вести пришествие. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут, а также в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

противник продолжает вести пришествие. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут, а также в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Железное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиаудару в районе Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеские обстрелы подверглись, в частности, Георгиевке Донецкой области.

противник наступательных действий не производил. Нанес авиаудару в районе Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеские обстрелы подверглись, в частности, Георгиевке Донецкой области. На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка.

за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиаудары по Орехову, Кизомису и Станиславу. Обстрелял населённые пункты Времивка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавные в Запорожье и Антоновке, Молодежном и Зеленовке Херсонской области.

Потери врага

В Энергодаре российские оккупанты организовали так называемую «эвакуацию» для членов семей работников Запорожской АЭС. Причем сотрудникам электростанции выезд из города запрещен.

Оккупационная так называемая власть анонсировала эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. Однако согласившихся вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.

Несколько иная ситуация сложилась в Великой Белозерке. На прошлой неделе большинство коллаборантов покинули населенный пункт на собственных транспортных средствах в направлении Крыма.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.

За прошедшие сутки наши защитники сбили 6 вражеских БпЛА разных типов, 3 из них — типа «Шахед».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике:

Фото: Генштаб ВСУ