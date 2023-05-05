Война, 436-й день: потери врага и ситуация на фронте

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Российская федерация продолжает применять тактику террора. За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, нанес 75 авиационных ударов и совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома, учебные заведения, детские сады и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки российская федерация нанесла массированный удар по территории нашей страны, применив иранские ударные БПЛА “Shahed”, 18 из 24 были уничтожены нашими защитниками.

Действия наших военных на разных направлениях

Потери врага

Идет принудительная паспортизация граждан Украины в Станично-Луганском районе Луганской области. Так, согласно распоряжению российской оккупационной так называемой «администрации», руководителям местных организаций и предприятий даны указания по предоставлению информации о проведенных мероприятиях по паспортизации местного населения.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Кроме того, уничтожены 4 баражирующих боеприпаса «Ланцет».

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, 2 боеприпаса и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике:

Фото: Генштаб ВСУ