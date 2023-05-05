Война, 436-й день: потери врага и ситуация на фронте

Сегодня, 5 мая 2023 года, начались четыреста тридцать шестой день широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. О потерях врага и ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ.
За прошедшие сутки российская федерация нанесла массированный удар по территории нашей страны, применив иранские ударные БПЛА “Shahed”, 18 из 24 были уничтожены нашими защитниками.
Российская федерация продолжает применять тактику террора. За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, нанес 75 авиационных ударов и совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома, учебные заведения, детские сады и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Действия наших военных на разных направлениях
- Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где в течение суток подразделения сил обороны отразили около 60 атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
- На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Без особых изменений.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает обстрелы населенных пунктов Украины с территории российской федерации, усовершенствует инженерное оборудование местности. За прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Елино, Николаевка, Ивановка, Бучки и Гремяч Черниговской области; Уралово, Порохонь, Студенок, Шалыгино, Ровно, Бояро-Лежачие, Стукаловка, Белополье, Тимофеевка, Кондратовка, Алексеевка, Юнаковка и Славгород Сумской области, а также Красная Заря, Глубокое, Липцы, Веселое, Огурцово, Волчанское Ху Бударки, Комиссарово, Колодезное и Красное Первое в Харьковской области. Уничтожены и повреждены частные дома. Есть раненые среди гражданского населения.
- На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Фиголовке, Новомлинску, Каменке, Двухлетнему, Западному, Лиману Первому, Кисловке, Котляровке, Крахмальному и Берестовому Харьковской области.
- На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и юго-западной окраине Спорного. Артиллерийские обстрелы нанесены по Стельмаховке, Андреевке, Грековке, Макеевке, Невскому, Песчаному, Диброву, Белогоровке Луганской области и Торскому, Северскому, Верхнекаменному, Спорному и Раздолевке на Донетчине.
- На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. Также безуспешные наступательные действия враг вел в направлении населенных пунктов Богдановка и Марково. От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Новомарково, Марково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Обстрелял Авдеевку, Первомайское, Нетайлово и Карловку Донецкой области.
- На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. В течение суток отражены многочисленные атаки противника у Марьинки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении враг обстрелял Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Шахтерское Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстреляли более 55 населённых пунктов. Среди них – Времивка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Михайловка, Казацкое, Львове, Новотягинка, Софиевка Херсонской области и город Херсон.
Потери врага
Идет принудительная паспортизация граждан Украины в Станично-Луганском районе Луганской области. Так, согласно распоряжению российской оккупационной так называемой «администрации», руководителям местных организаций и предприятий даны указания по предоставлению информации о проведенных мероприятиях по паспортизации местного населения.
Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Кроме того, уничтожены 4 баражирующих боеприпаса «Ланцет».
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, 2 боеприпаса и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.
Больше подробностей о потерях врага – в инфографике:
Фото: Генштаб ВСУ