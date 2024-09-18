Война, день 938: в Тверской области рф детонирует склад с боеприпасами

Ночью дроны атаковали Тверскую область рф

После прилёта там что-то детонирует. Оппозиционные паблики заявляют о пожаре на складе боеприпасов в районе города Торопец. В городе началась эвакуация населения.

О строительстве склада вооружения в Торопце официально сообщалось в 2018 году. Тогдашний заместитель министра обороны рф генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что арсенал соответствует самым высоким мировым стандартам. По его словам, каждое хранилище арсенала вмещает до 240 тонн боеприпасов.

Коротко о ситуации на фронте

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 194 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники отражали 51 штурма. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки и Новогродовки.

Российские оккупанты имеют продвижение возле Стельмаховки Луганской области, в Гродовку и Украинскую Донецкой области, сообщили аналитики DeepState. Эти населенные пункты относятся к Покровскому и Кураховскому направлению.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 49 атак, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением четырех ракет, а также 72 авиаудара, в частности, сбросил 120 КАБов.

Потери врага за сутки

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили одну систему залпового огня, три пункта управления и полевой склад боеприпасов оккупанта.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 оккупантов. Также украинские воины обезвредили: