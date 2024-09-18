Війна, день 938: у Тверській області рф детонує склад із боєприпасами

Вночі дрони атакували Тверську область рф

Після прильоту там щось детонує. Опозиційні пабліки заявляють про пожежу на складі боєприпасів у районі міста Торопець. У місті почалася евакуація населення.

Про будівництво складу озброєння в Торопці офіційно повідомляли 2018 року. Тодішній заступник міністра оборони рф генерал армії Дмитро Булгаков заявив, що арсенал відповідає найвищим світовим стандартам. За його словами, кожне сховище арсеналу вміщує до 240 тонн боєприпасів.

Коротко про ситуацію на фронті

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 194 бойові зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 51 штурм. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки та Новогродівки.

Російські окупанти мають просування біля Стельмахівки Луганської області, до Гродівки та Української Донецької області, повідомили аналітики DeepState. Ці населені пункти належать до Покровського та Курахівського напрямків.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 49 атак, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням чотирьох ракет, а також 72 авіаударів, зокрема, скинув 120 КАБів.

Втрати ворога за добу

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, вразили одну систему залпового вогню, три пункти управління та польовий склад боєприпасів окупанта.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1130 окупантів. Також українські воїни знешкодили: