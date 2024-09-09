Война, день 929: Иран передал россиянам баллистические ракеты

Ночью в небе Украины сбито 2 ракеты и 6 «шахедов»

В ночь на 9 сентября враг атаковал тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 8-ю ударными БпЛА типа «Shahed», сообщили в Воздушных силах Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА типа «Shahed».

Два вражеских беспилотника локально потеряны на территории Украины (предположительно упали под воздействием средств РЭБ). Также, в результате активного противодействия, одна из ракет не достигла своей цели.

Самые горячие направления фронта

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения. Самые интенсивные бои идут на Покровском направлении, где наши защитники отбили 39 атак, а также на Кураховском и Торецком направлениях.

ВСУ пришлось отступить из Водяного, расположенного в 4 км от Угледара, свидетельствует карта проекта DeepState. Украинское командование не сообщало о потере этого населенного пункта.

Сообщается, что подразделения россиян движутся вперед в Донецкой области и имеют успехи под Покровском и Угледаром. Размер продвижения врага составляет от 500 м до 1,3 км, один населенный пункт оккупировали полностью.

В Иране признали передачу ракет россии

Сразу несколько авторитетных западных СМИ сообщили, что Иран передал россии баллистические ракеты, о возможных поставках которых шла речь в течение последних двух лет.

Издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на анонимных европейских и американских чиновников, что Иран уже отправил в рф баллистические ракеты малой дальности.

По сведениям издания, Европа и США уже работают над санкциями в ответ на действия Тегерана.

Несмотря на то, что официальный Тегеран отрицает информацию о поставках ракет россии, иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани признал, что страна снарядила Москве баллистические ракеты. Об этом пишет Iran International в воскресенье, 8 сентября.

«Мы отправили России иранские баллистические ракеты», – отметил член комитета по вопросам нацбезопасности парламента Ирана.

Ардестани признал военную помощь россии менее чем через сутки после того, как миссия Ирана в ООН опровергла материал The Wall Street Journal относительно передачи Москве баллистических ракет малой дальности.

Он объяснил, что Ирану приходится заниматься бартером для удовлетворения их потребностей, включая импорт сои и пшеницы. Часть бартера включает отправку ракет, а другая часть – отправление военных беспилотников в россию.

Иранские баллисические ракеты россия будет применять по украинской энергетике, пишет Financial Times.

Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил изданию, что иранские ракеты представляют собой «огромную угрозу».

«Их отправят на уничтожение украинской энергетической системы, скорее всего, в города», — сказал он.

Также ракеты будут использоваться для поражения инфраструктуры Харькова и Сум, а также военных целей вдоль линии фронта

Представители разведки заявили FT, что поставка иранских ракет малой дальности позволит России перенаправить свои сверхзвуковые ракеты «Кинжал» для поражения целей в глубине Украины.

Потери врага на утро 9 сентября 2024

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили две артиллерийские системы и одно средство ПВО российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1150 оккупантов. Также украинские воины обезвредили: