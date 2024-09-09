Війна, день 929: Іран передав росіянам балістичні ракети

Вночі в небі України збито 2 ракети та 6 «шахедів»

У ніч на 9 вересня ворог атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed», повідомили в Повітряних силах України.

Унаслідок протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 6 ударних БпЛА типу «Shahed».

Два ворожі безпілотники локально втрачені на території України (імовірно впали під впливом засобів РЕБ). Також, унаслідок активної протидії, одна з ракет не досягла своєї мети.

Найгарячіші напрямки фронту

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення. Найінтенсивніші бої точаться на Покровському напрямку, де наші захисники відбили 39 атак, а також на Курахівському і Торецькому напрямках.

ЗСУ довелося відступити з Водяного, розташованого за 4 км від Вугледара, свідчить карта проекту DeepState. Українське командування не повідомляло про втрату цього населеного пункту.

Повідомляється, що підрозділи росіян рухаються вперед на Донеччині та мають успіхи під Покровськом і Вугледаром. Розмір просування ворога становить від 500 м до 1,3 км, один населений пункт окупували повністю.

В Ірані визнали передачу ракет росії

Одразу кілька авторитетних західних ЗМІ повідомили, що Іран передав росії балістичні ракети, про можливе постачання яких йшлося протягом останніх двох років.

Видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на анонімних європейських і американських чиновників, що Іран уже відправив до рф балістичні ракети малої дальності.

За відомостями видання, Європа і США вже працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана.

Незважаючи на те, що офіційний Тегеран заперечує інформацію про постачання ракет до Росії, іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав, що країна спорядила Москві балістичні ракети. Про це пише Iran International у неділю, 8 вересня.

«Ми відправили Росії іранські балістичні ракети», – зазначив член комітету з питань нацбезпеки парламенту Ірану.

Ардестані визнав військову допомогу росії менш ніж за добу після того, як місія Ірану в ООН спростувала матеріал The Wall Street Journal щодо передачі Москві балістичних ракет малої дальності.

Він пояснив, що Ірану доводиться займатися бартером для задоволення їхніх потреб, включно з імпортом сої та пшениці. Частина бартеру включає відправку ракет, а інша частина – відправлення військових безпілотників до росії.

Іранські балісичні ракети росія буде застосовувати по українській енергетиці, пише Financial Times.

Екс-міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив виданню, що іранські ракети становлять «величезну загрозу».

«Їх відправлять на знищення української енергетичної системи, найімовірніше, у міста», – сказав він.

Також ракети будуть використовуватися для ураження інфраструктури Харкова і Сум, а також військових цілей уздовж лінії фронту.

Представники розвідки заявили FT, що постачання іранських ракет малої дальності дасть змогу росії перенаправити свої надзвукові ракети «Кинджал» для ураження цілей у глибині України.

Втрати ворога на ранок 9 вересня 2024 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, вразили дві артилерійські системи та один засіб ППО російських загарбників.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1150 окупантів. Також українські воїни знешкодили: