Війна, день 921: українські безпілотники влаштували росіянам гарячу ніч

ЗСУ продовжують штурмувати Курську область

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, триває операція в Курській області, де російські окупанти безжально обстрілюють і бомбардують свої ж міста та села.

А українські воїни продовжують активними діями завдавати загарбницьким військам збитків у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в глибокому тилу.

Минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 199 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів п’ять ракетних ударів десятьма ракетами, 73 авіаційні удари, задіявши 96 КАБ. Крім цього, здійснив майже 3900 обстрілів, 96 із них – із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по скупченням живої сили противника та один – по складу боєприпасів окупантів.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), ЗСУ продовжують операцію в Курській області, але протягом 31 серпня підтверджені чи заявлені поступи українських військовослужбовців на території регіону не зафіксовані.

При цьому кремлівські пропагандисти стверджують, що війська рф нібито витіснили ЗСУ з кількох населених пунктів.

Водночас українські безпілотні системи та реактивна артилерія провели чергову спільну місію та вразили російську понтонну переправу через річку Сейм у районі Глушково.

Чи були успішними удари по українському зерну

За даними Повітряних сил, у ніч проти 1 вересня противник застосував балістичну ракету «Іскандер-М» з Курської області та 11 ударних безпілотників (БпЛА) типу «Shahed-131/136» з мису Чауда (окупований Крим).

Цього разу окупанти били українським зерном та логістикою аграрного сектору, зокрема в Миколаївській та Сумській областях.

Внаслідок бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України було успішно збито 8 ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

На росії палає Московський НПЗ

Цієї ночі Україна провела наймасштабнішу атаку безпілотниками по містах росії. Горить Московський НПЗ – один із найпотужніших і захищених НПЗ у рф.

Так зване міноборони рф відрапортувало про 158 українських БпЛА над 15 регіонами РФ, у тому числі Москвою.

Безпілотники атакували дві російські ГРЕС – Каширську у Московській області та Конаківську у Тверській.

А ще стало відомо, що Україна передала США список цілей на території росії, за якими вона хоче вдарити ракетами ATACMS.

Як заявив напередодні міністр оборони Рустем Умеров, наразі там розглядають цей запит.

У рюкзак до 1 вересня зібралося 1350 окупантів



За даними Генштабу, за добу наші захисники ліквідували 1350 одиниць російських окупантів. У техніці у ворога втрати такі: