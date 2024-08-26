Война, день 915-й: Беларусь стянула войска к украинской границе

Сейчас в Черном море находится 4 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 28 ракет, сообщает Генштаб ВСУ.

Беларусь стянула к границе с Украиной армию и «вагнеровцев»

Беларусь стянула к границе с Украиной свою армию и «вагнеровцев». Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает Министерство иностранных дел Украины.

В украинском МИДе напомнили, что проведение маневров в приграничной полосе и непосредственной близости к Чернобыльской АЭС создает угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом.

В частности, разведка Украины располагает данными, что вооруженные силы Беларуси под видом учений сосредотачивают личный состав, технику, танки, артиллерию, РСЗО и ПВО в Гомельской области у северных границ Украины. Кроме того, зафиксированы наемники бывшего ЧВК «Вагнер».

В МИД отметили, что проведение учений вблизи границы и Чернобыльской АЭС создают угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом.

«Призываем должностных лиц Беларуси не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы — прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в РБ систем огня», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина никогда не делала и не собирается делать никаких недружественных действий против белорусского народа.

Однако в случае нарушения границы, украинское государство примет все меры по самообороне.

«Предостерегаем, что в случае нарушения границы Украина использует все необходимые меры для самообороны, и все скопления войск, объекты и пути снабжения в Беларуси станут законными целями для ВСУ», — резюмировали в ведомстве.

Самые ожесточенные бои — на Покровском направлении

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 вражеских штурма. Почти половина вражеских атак произошла в районе Новогродовки. Также этот населенный пункт подвергся двум ударам неуправляемыми авиаракетами.

В то же время оккупанты несут колоссальные потери в личном составе и тяжелой технике. Вчера, 25 августа, на этом направлении было обезврежено 254 захватчика. Также уничтожены две ББМ, две артиллерийские системы, три БПЛА и 15 единиц автотранспорта

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак возле Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений.

Потери врага за сутки

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, четыре удара по средствам ПВО, три — по ракетным и артиллерийским системам, а также били по вражеской станции РЭБ «Житель».

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 человек. Также украинские воины обезвредили: