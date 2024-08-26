Війна, день 915-й: Білорусь стягнула війська до українського кордону

Наразі в Чорному морі перебуває 4 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 28 ракет, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Білорусь стягнула до кордону з Україною армію і «вагнерівців»

Білорусь стягнула до кордону з Україною свою армію і «вагнерівців». Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє Міністерство закордонних справ України.

В українському МЗС нагадали, що проведення маневрів у прикордонній смузі та безпосередній близькості до Чорнобильської АЕС створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом.

Зокрема, розвідка України має у своєму розпорядженні дані, що збройні сили Білорусі під виглядом навчань зосереджують особовий склад, техніку, танки, артилерію, РСЗВ і ППО в Гомельській області біля північних кордонів України. Крім того, зафіксовано найманців колишнього ПВК «Вагнер».

У МЗС наголосили, що проведення навчань поблизу кордону та Чорнобильської АЕС створюють загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом.

«Закликаємо посадовців Білорусі не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили – припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню», – йдеться в повідомленні.

У МЗС підкреслили, що Україна ніколи не робила і не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу.

Однак у разі порушення кордону, українська держава вживе всіх заходів щодо самооборони.

«Застерігаємо, що в разі порушення кордону Україна вживе всіх необхідних заходів для самооборони, і всі скупчення військ, об’єкти та шляхи постачання в Білорусі стануть законними цілями для ЗСУ», – резюмували у відомстві.

Найзапекліші бої – на Покровському напрямку

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 ворожі штурми. Майже половина ворожих атак відбулася в районі Новогродівки. Також цей населений пункт зазнав двох ударів некерованими авіаракетами.

Водночас окупанти зазнають колосальних втрат в особовому складі та важкій техніці. Учора, 25 серпня, на цьому напрямку було знешкоджено 254 загарбники. Також знищено дві ББМ, дві артилерійські системи, три БПЛА та 15 одиниць автотранспорту.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак біля Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки, Михайлівки та Костянтинівки.

Загалом за минулу добу зафіксовано 146 бойових зіткнень.

Втрати ворога за добу

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, чотири удари по засобах ППО, три – по ракетних і артилерійських системах, а також били по ворожій станції РЕБ «Житель».

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили: