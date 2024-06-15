Война, день 843: украинские беспилотники атаковали российскую авиабазу «Морозовск»

О ситуации на фронте на утро 15 июня

По данным Генштаба ВСУ, накануне Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, три средства ПВО, три артиллерийских средства, два состава боеприпасов и еще один важный объект противника.

В течение суток противник наносил по территории Украины шесть ракетных ударов с применением 17 ракет. Кроме того, зафиксировано 38 авиаударов с использованием 57 КАБ, а также задействовал 490 дронов-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов оружия.

По состоянию на вечер пятницы 14 июня, на фронте произошло 81 боевое столкновение. Российские агрессоры пытаются использовать преимущество в живой силе, технике и поддержке с воздуха. Но украинские воины врагу жесткий и эффективный отпор.

Как сообщает Воздушное командование «Юг», за прошедшие сутки противовоздушная оборона юга Украины уничтожила три беспилотника в Херсонской области, в том числе разведывательные «Supercam» и «Орлан-10» и ударный «Ланцет».

Также враг атаковал Николаевщину баллистической ракетой (вероятно «Искандер-М»), а в Херсонском направлении зафиксированы авиаудары с использованием КАБов.

Украинские дроны атаковали Ростовскую область россии

Этой ночью в Ростовскую область россии залетели «неизвестные» дроны. Целью мог стать «Комбинат «Каменский».

Беспилотники заметили над городом Каменск-Шахтинский, а видео пролета дронов опубликовали местные паблики. В городе находится предприятие «Комбинат «Каменский» – одно из крупнейших химических предприятий юга рф, где производят топливо для ракетных двигателей.

Местный губернатор сообщил, что обломки упали на территорию предприятия, и по традиции для кацапов, добавил, что «потерь нет, все сбили». Ждем подробностей.

Кроме того, как сообщил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов, украинские военные использовали, по меньшей мере, 70 беспилотников Dragon и Splash во время атаки на российский военный аэродром «Морозовск» в Ростовской области рф 14 июня. Их главной мишенью был ангар для истребителей-бомбардировщиков Су-34 Fullback.

Буданов заверил, что украинские силы планируют еще одну атаку на указанный аэродром, чтобы завершить начатое.

«Мы ждем информацию о том, были ли уничтожены или повреждены какие-либо самолеты», – сказал глава ГУР в интервью изданию The Warzone.

Российские источники признали факт нападения, но разошлись в оценках. Одни прокремлевские телеграм-каналы утверждали, что самолеты не пострадали, в то время как другие заявили о гибели 6 пилотов и ранении еще 10-ти. Буданов отметил, что оценка боевого ущерба продолжается.

На спутниковых снимках, опубликованных изданием, видно повреждения кровли ангара, внутри которого видно 2 истребителя Су-34.

Потери врага на утро 15 июня 2024

Общее число потерь оккупантов в Украине за минувшие сутки увеличилось еще на 1090.

Как сообщает Генштаб ВСУ, в технике потери врага таковы: