Війна, день 843: українські безпілотники атакували російську авіабазу «Морозовськ»

Про ситуацію на фронті на ранок 15 червня

За даними Генштабу ЗСУ, напередодні Повітряні сили та ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 15 районів зосередження особового складу, три засоби ППО, три артилерійські засоби, два склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт противника.

Протягом доби противник завдав територією України шість ракетних ударів із застосуванням 17 ракет. Крім того, зафіксовано 38 авіаударів із використанням 57 КАБ, а також задіяло 490 дронів-камікадзе. Водночас ворог здійснив понад 3000 обстрілів за позиціями наших військ та населеними пунктами з використанням різних типів зброї.

Станом на вечір п’ятниці 14 червня на фронті сталося 81 бойове зіткнення. Російські агресори намагаються використати перевагу в живій силі, техніці та підтримці з повітря. Але українські воїни дають ворогу жорстку та ефективну відсіч.

Як повідомляє Повітряне командування «Південь», минулої доби протиповітряною обороною півдня України знищено три безпілотники у Херсонській області, у тому числі розвідувальні «Supercam» й «Орлан-10» та ударний «Ланцет».

Також ворог атакував Миколаївщину балістичною ракетою (ймовірно, «Іскандер-М»), а в Херсонському напрямку зафіксовано авіаудари з використанням КАБів.

Українські дрони атакували Ростовську область росії

Цієї ночі до Ростовської області росії залетіли «невідомі» дрони. Метою міг стати «Комбінат Кам’янський».

Безпілотники помітили над містом Каменськ-Шахтинський, а відео прольоту дронів опублікували місцеві паблики. У місті знаходиться підприємство «Комбінат «Кам’янський» – одне з найбільших хімічних підприємств півдня рф, де виробляють паливо для ракетних двигунів.

Місцевий губернатор повідомив, що уламки впали на територію підприємства, і за російською «традицією» додав, що «втрат немає, всі збили». Чекаємо на подробиці.

Крім того, як повідомив голова Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов, українські військові використали щонайменше 70 безпілотників Dragon і Splash під час атаки на російський військовий аеродром «Морозовськ» у Ростовській області росії 14 червня. Їхньою головною мішенню був ангар для винищувачів-бомбардувальників Су-34 Fullback.

Буданов запевнив, що українські сили планують ще одну атаку на вказаний аеродром, щоб завершити розпочате.

«Ми чекаємо на інформацію про те, чи було знищено чи пошкоджено якісь літаки», – сказав глава ГУР в інтерв’ю виданню The Warzone.

Російські джерела визнали факт нападу, але розійшлися в оцінках. Одні прокремлівські телеграм-канали стверджували, що літаки не постраждали, тоді як інші заявили про загибель 6 пілотів та поранення ще 10-ти. Буданов зазначив, що оцінка бойових збитків продовжується.

На супутникових знімках, опублікованих виданням, видно пошкодження покрівлі ангару, всередині якого видно 2 винищувачі Су-34.

Втрати ворога на ранок 15 червня 2024 року

Загальна кількість втрат окупантів в Україні за минулу добу збільшилася ще на 1090 рік.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, у техніці втрати ворога такі: