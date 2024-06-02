Війна, день 830: нічна «шахедна атака» і що не так з винищувачами F-16

Про що інформує Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 73. Найбільше боїв сталося на Покровському напрямку. Водночас загарбники не залишають спроб «протиснути» нашу оборону на Сіверському та Курахівському напрямках.

Крім того, російські окупанти продовжують тероризувати авіаударами Харківську область на всій її території. Зокрема, напередодні агресор завдав удару одним КАБ із району російського Білгорода по Харкову та Великим Проходам відповідно, три КАБи ворог скинув по Руській Лозовій, ще по одному КАБу – на П’ятихатку та Чайківку, а по населеному пункту Ветеринарному вдарив вісьмома некерованими авіаційними ракетами.

Підрозділи сил оборони мужньо стримують ворожі спроби просування в глибину території України, завдають окупантам вогневої поразки і виснажують його по всій лінії фронту.

У ніч проти 2 червня ворог атакував «Іскандером» та «шахедами»

У ніч на 2 червня 2024 року росіяни атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер-К» з території окупованого Криму в напрямку Харківської області, зенітною керованою ракетою С-300 з окупованої Донецької області та 25-ма ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed-1 /136» з мису Чауда (Крим), а також районів Єйська та Приморсько-Ахтарська рф.

За інформацією Повітряних сил, удар відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучалися засоби радіоелектронної боротьби.

За ніч захисники українського неба збили 24 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.

Як уточнюють у Силах оборони півдня України, цієї ночі протиповітряна оборона півдня України знищила 16 ударних БпЛА «Shahed-136/131»: з них 11 у Миколаївській та 5 на Одещині.

Крім цього, минулої доби збито розвідувальний безпілотник «Supercam» і ворожий дрон невстановленого типу на Херсонському напрямку, і БпЛА «Ланцет» на Миколаївському.

Захід може обмежити використання Україною винищувачів F-16?

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), західні країни можуть обмежити Повітряним силам ЗСУ використання винищувачів F-16 для ударів по території росії.

Так, прем’єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо зазначив, що ЗСУ зможуть використати бельгійські F-16 лише на території України – як підконтрольній, так і у тимчасово окупованих районах. За його словами, не зрозуміло, чи дозволить Брюссель використовувати бельгійські літаки для завдання ударів по території рф з українського повітряного простору.

Водночас, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен 31 травня заявила, що її країна не висувала жодних обмежень на використання Україною голландських винищувачів F-16. За її словами, Повітряні сили ЗСУ можуть використовувати ці винищувачі «над або на території росії», якщо Україна дотримується статті 51 Статуту ООН та міжнародного гуманітарного права.

Стаття 51 Статуту ООН «дозволяє одній державі-членові Організації Об’єднаних Націй захистити другу державу, яка також належить до складу ООН».

«Постійні зміни в політиці західних урядів щодо F-16 вимагатимуть від Києва відслідковувати, які винищувачі українські війська можуть, а які не можуть використати для завдання тих чи інших ударів. Це ускладнює здатність України планувати та реалізовувати військово-повітряні операції з використанням літаків цієї моделі»,

– йдеться у звіті ISW.

Втрати ворога: ЗСУ б’ють рекорди

За даними Генштабу, за добу Сили оборони ліквідували 1080 окупантів. Втрати техніки таке:

25 танків;

33 бронемашини;

49 артилерійських систем;

1 РСЗВ та 6 ППО;

82 БПЛА;

38 крилатих ракет;

86 транспортних засобів;

14 одиниць спецтехніки.

А за інформацією Міноборони України, ЗСУ б’ють усі рекорди: лише у травні цього року українські військові ліквідували 38 940 російських окупантів, і це найвищий місячний показник із початку війни.