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Война, день 783-й: наши защитники отражают атаки россиян на земле и в воздухе

Война, день 783-й: наши защитники отражают атаки россиян на земле и в воздухе

Начались 783-и сутки героической обороны украинцев от российской агрессии. Оккупанты могут начать наступление в конце мая — начале июня, заявил глава ГУР Кирилл Буданов. ВСУ готовятся его отразить, но без западной помощи будет «катастрофически тяжело».

Оккупанты готовятся к летнему наступлению

Оккупационные войска, скорее всего, продолжат наступательные операции до весны 2024 года и будут готовиться к летнему наступлению. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

В ISW отмечают, что россияне ведут последовательное наступление по всему восточному фронту, надеясь сохранить инициативу, «дестабилизировать украинские линии обороны и не дать Украине получить передышку». Военное командование страны-агрессора, судя по всему, формирует резервы, чтобы поддерживать темп наступательных операций в Украине, однако они вряд ли станут «сплоченным крупномасштабными формированиями» до наступления летом 2024 года.

По мнению аналитиков, российские войска хотят воспользоваться дефицитом военной техники в Украине и заставить Украину потратить значительную часть западной оборонной помощи, которую она может получить в ближайшие месяцы. В сводке отмечается, что российские наступления будут вынуждать Силы обороны Украины «расходовать материальные средства таким образом, чтобы со временем воспроизвести аналогичную нехватку [вооружения] в отсутствие более последовательной помощи в области безопасности». Также, вероятно, летнее наступление рф будет частично направлено на то, чтобы не дать Украине накопить технику для будущих наступательных операций.

«Последовательное предоставление западной военной помощи ключевыми системами, многие из которых быстро и в больших масштабах могут передать только США, сыграет решающую роль в определении перспектив России в 2024 году и в том, когда украинские силы смогут попытаться перехватить инициативу», — пишет ISW.

Ночная атака и ситуация на фронте

В ночь на 16 апреля 2024 года противник атаковал 9-ю ударными беспилотниками. Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 3 часов.

Все девять «шахедов» уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей.

Попаданий не допущено.

На фронте сейчас самая сложная ситуация в Часовом Яру. Россияне пытаются обойти его по флангам через населенные пункты Богдановка и Ивановское. Штурмовые действия продолжаются круглосуточно.

За прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения, враг нанес 16 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 артиллерийским средствам, 4 районам сосредоточения личного состава и 4 пунктам управления БпЛА противника.

Потери врага на утро 15 апреля 2024

Украинские военные за сутки ликвидировали:

  • около 920 оккупантов,
  • 9 танков,
  • 13 боевых бронированных машин,
  • 16 артиллерийских систем,
  • 1 средство ПВО,
  • 11 БПЛА,
  • 53 единицы авто- и спецтехники.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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