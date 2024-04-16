Війна, день 783-й: наші захисники відбивають атаки росіян на землі та в повітрі

Розпочалася 783-тя доба героїчної оборони українців від російської агресії. Окупанти можуть почати наступ наприкінці травня – на початку червня, заявив глава ГУР Кирило Буданов. ЗСУ готуються його відбити, але без західної допомоги буде “катастрофічно важко”.
Окупанти готуються до літнього наступу
Окупаційні війська, найімовірніше, продовжать наступальні операції до весни 2024 року і готуватимуться до літнього наступу. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).
У ISW зазначають, що росіяни ведуть послідовний наступ по всьому східному фронту, сподіваючись зберегти ініціативу, “дестабілізувати українські лінії оборони і не дати Україні отримати перепочинок”. Військове командування країни-агресора, судячи з усього, формує резерви, щоб підтримувати темп наступальних операцій в Україні, однак вони навряд чи стануть “згуртованими великомасштабними формуваннями” до наступу влітку 2024 року.
На думку аналітиків, російські війська хочуть скористатися дефіцитом військової техніки в Україні та змусити Україну витратити значну частину західної оборонної допомоги, яку вона може отримати найближчими місяцями. У зведенні зазначається, що російські наступи змушуватимуть Сили оборони України “витрачати матеріальні засоби таким чином, щоб із часом відтворити аналогічну нестачу [озброєння] за відсутності більш послідовної допомоги в галузі безпеки”. Також, імовірно, літній наступ РФ буде частково спрямований на те, щоб не дати Україні накопичити техніку для майбутніх наступальних операцій.
“Послідовне надання західної військової допомоги ключовими системами, багато з яких швидко і у великих масштабах можуть передати тільки США, зіграє вирішальну роль у визначенні перспектив Росії у 2024 році і в тому, коли українські сили зможуть спробувати перехопити ініціативу”, – пише ISW.
Нічна атака і ситуація на фронті
У ніч на 16 квітня 2024 року противник атакував 9-ма ударними безпілотниками. Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 3 годин.
Усі дев’ять “шахедів” знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.
Попадань не допущено.
На фронті зараз найскладніша ситуація в Часовому Яру. Росіяни намагаються обійти його по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське. Штурмові дії тривають цілодобово.
Минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення, ворог завдав 16 ракетних і 31 авіаційного удару, здійснив 79 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах і 1 пункті управління противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 артилерійських засобах, 4 районах зосередження особового складу та 4 пунктах управління БпЛА противника.
Втрати ворога на ранок 15 квітня 2024 року
Українські військові за добу ліквідували:
- близько 920 окупантів,
- 9 танків,
- 13 бойових броньованих машин,
- 16 артилерійських систем,
- 1 засіб ППО,
- 11 БПЛА,
- 53 одиниці авто- і спецтехніки.