Війна, день 783-й: наші захисники відбивають атаки росіян на землі та в повітрі

Окупанти готуються до літнього наступу

Окупаційні війська, найімовірніше, продовжать наступальні операції до весни 2024 року і готуватимуться до літнього наступу. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

У ISW зазначають, що росіяни ведуть послідовний наступ по всьому східному фронту, сподіваючись зберегти ініціативу, “дестабілізувати українські лінії оборони і не дати Україні отримати перепочинок”. Військове командування країни-агресора, судячи з усього, формує резерви, щоб підтримувати темп наступальних операцій в Україні, однак вони навряд чи стануть “згуртованими великомасштабними формуваннями” до наступу влітку 2024 року.

На думку аналітиків, російські війська хочуть скористатися дефіцитом військової техніки в Україні та змусити Україну витратити значну частину західної оборонної допомоги, яку вона може отримати найближчими місяцями. У зведенні зазначається, що російські наступи змушуватимуть Сили оборони України “витрачати матеріальні засоби таким чином, щоб із часом відтворити аналогічну нестачу [озброєння] за відсутності більш послідовної допомоги в галузі безпеки”. Також, імовірно, літній наступ РФ буде частково спрямований на те, щоб не дати Україні накопичити техніку для майбутніх наступальних операцій.

“Послідовне надання західної військової допомоги ключовими системами, багато з яких швидко і у великих масштабах можуть передати тільки США, зіграє вирішальну роль у визначенні перспектив Росії у 2024 році і в тому, коли українські сили зможуть спробувати перехопити ініціативу”, – пише ISW.

Нічна атака і ситуація на фронті

У ніч на 16 квітня 2024 року противник атакував 9-ма ударними безпілотниками. Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 3 годин.

Усі дев’ять “шахедів” знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Попадань не допущено.

На фронті зараз найскладніша ситуація в Часовому Яру. Росіяни намагаються обійти його по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське. Штурмові дії тривають цілодобово.

Минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення, ворог завдав 16 ракетних і 31 авіаційного удару, здійснив 79 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах і 1 пункті управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 артилерійських засобах, 4 районах зосередження особового складу та 4 пунктах управління БпЛА противника.

Втрати ворога на ранок 15 квітня 2024 року

Українські військові за добу ліквідували: