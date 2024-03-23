Війна, день 759: мінус три десятки «шахедів» та нова «бавовна»

Нічний дроновий терор: наслідки

Цієї ночі продовжився дроновий терор південно-східних регіонів нашої країни: противник атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 (по Донеччині) та 34 ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed».

Дрони, спрямовані з півдня, маневрували кількома областями, намагалися обійти кошти ППО. Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 7 годин.

Внаслідок протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 31 із 34 БпЛА загарбників у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

На жаль, на Дніпропетровщині та Запоріжжі є пошкодження енергетичних об’єктів. Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки уточнюються.

На південному напрямку сили протиповітряної оборони півдня України збили 5 «шахедів», з яких 3 у Херсонській та по одному – у Миколаївській та Дніпропетровській областях.

У росії палав черговий НПЗ

А в Новокуйбишевську Самарської області рф невідомі безпілотники атакували атакований нафтопереробний завод. Пожежу на НПЗ компанії «Роснефть» гасили до ранку.

Зазначимо, що цей завод є одним із основних виробників та постачальників палива для реактивних двигунів.

Крім того, цієї ночі БпЛА атакували оскольський електрометалургійний комбінат. За повідомленням прес-служби підприємства, постраждалих та пошкоджень нібито немає.

Водночас місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи та публікують відео з місця подій.

До речі, це єдине в росії металургійне підприємство повного циклу, де реалізовано технологію прямого відновлення заліза та плавку в електропечах, що дозволяють отримувати метал, практично вільний від шкідливих домішок та залишкових елементів. Основними споживачами його металопродукції на російському ринку є підприємства автомобільної, машинобудівної, трубної, метизної та підшипникової промисловості. І, ясна річ, «оборонка».

Про ситуацію на фронті на ранок 23 березня

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 88 ракетних та 143 авіаційних удару, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 2 районам зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 4 важливим об’єктам окупантів.

Українські військові за добу ліквідували близько 1050 осіб особового складу ворога, 12 танків, 19 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 75 БпЛА, 39 крилатих ракет, 76 одиниць авто- та спецтехніки.

Додому повернулися 9 викрадених росіянами дітей

Україні вдалося повернути додому ще дев’ятьох депортованих дітей. Серед них 5 дітей, яких викрала росія: четверо із дитячих будинків (від 3 до 10 років) та одна 12-річна дівчинка, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Ще 4 дитини повернулися з тимчасово окупованих територій.

У Центрі захисту прав дитини діти розповіли правоохоронцям про злочини росіян, свідками яких вони стали. Зокрема, маленьких українців змушували ходити до російських шкіл і розповідали, що Україна не є самостійною державою.