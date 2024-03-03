Война, день 739: беспилотники атакуют Крым, а мошенники – семьи военнопленных

Как дела на фронте?

По данным Генштаба ВСУ, за сутки произошло 71 боевое столкновение. Всего враг нанес 1 ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

А еще Воздушные Силы ВС Украины сбили очередной российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству противника.

По нефтебазе в Феодосии ударили неизвестные дроны

Неспокойно и очень громко было этой ночью и в оккупированном Крыму – сообщается о прилете по нефтебазе в Феодосии.

Утром рашисты утром отчитались о 38 сбитых БПЛА. Тем не менее, часть трассы «Таврида», перекрытой ночью, так и не открыли для проезда.

Внимание, мошенники: что предлагают родным военнопленных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает о мошеннической схеме: злоумышленники обращаются к семьям военнопленных, предлагая за денежное вознаграждение «включить» их родных в списки на обмен или «ускорить» процесс обмена.

«Недавно мошенники взломали аккаунты сотрудников Офиса Омбудсмена. Недобросовестные якобы от имени этих сотрудников присылали «просьбу» одолжить определенную сумму денег гражданам, с которыми происходило общение по поводу их обращений в Секретариат Уполномоченного ВР Украины по правам человека»,

– сообщил Лубинец.

О вражеских потерях на утро 3 марта 2024

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1160 оккупантов, 16 танков, 28 бронемашин, 35 артсистем, 14 БПЛА, а также 68 единиц авто и спецтехники.

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