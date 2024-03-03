Война, день 739: беспилотники атакуют Крым, а мошенники – семьи военнопленных

Сегодня, в воскресенье, 3 марта 2024 года, начались семьсот тридцать девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Коротко об основных событиях за прошедшие сутки.
Как дела на фронте?
По данным Генштаба ВСУ, за сутки произошло 71 боевое столкновение. Всего враг нанес 1 ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.
А еще Воздушные Силы ВС Украины сбили очередной российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству противника.
По нефтебазе в Феодосии ударили неизвестные дроны
Неспокойно и очень громко было этой ночью и в оккупированном Крыму – сообщается о прилете по нефтебазе в Феодосии.
Утром рашисты утром отчитались о 38 сбитых БПЛА. Тем не менее, часть трассы «Таврида», перекрытой ночью, так и не открыли для проезда.
Внимание, мошенники: что предлагают родным военнопленных
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает о мошеннической схеме: злоумышленники обращаются к семьям военнопленных, предлагая за денежное вознаграждение «включить» их родных в списки на обмен или «ускорить» процесс обмена.
«Недавно мошенники взломали аккаунты сотрудников Офиса Омбудсмена. Недобросовестные якобы от имени этих сотрудников присылали «просьбу» одолжить определенную сумму денег гражданам, с которыми происходило общение по поводу их обращений в Секретариат Уполномоченного ВР Украины по правам человека»,
– сообщил Лубинец.
О вражеских потерях на утро 3 марта 2024
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1160 оккупантов, 16 танков, 28 бронемашин, 35 артсистем, 14 БПЛА, а также 68 единиц авто и спецтехники.
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