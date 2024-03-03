Війна, день 739: безпілотники атакують Крим, а шахраї – сім’ї військовополонених

Як справи на фронті?

За даними Генштабу ЗСУ, за добу сталося 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

А ще Повітряні Сили ЗС України збили черговий російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки за 1 артилерійським засобом противника.

По нафтобазі у Феодосії вдарили невідомі дрони

Неспокійно і дуже голосно було цієї ночі і в окупованому Криму – повідомляється про приліт нафтобазою до Феодосії.

Вранці рашисти вранці прозвітували про 38 збитих БПЛА. Проте частину траси «Таврида», перекритої вночі, так і не відкрили для проїзду.

Увага, шахраї: що пропонують рідним військовополонених

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець попереджає про шахрайську схему: зловмисники звертаються до сімей військовополонених, пропонуючи за грошову винагороду «включити» їхніх рідних до списків на обмін чи «прискорити» процес обміну.

«Нещодавно шахраї зламали акаунти співробітників Офісу Омбудсмена. Несумлінні нібито від імені цих співробітників надсилали «прохання» позичити певну суму грошей громадянам, з якими відбувалося спілкування щодо їх звернень до Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини»,

– повідомив Лубинець.

Про ворожі втрати на ранок 3 березня 2024

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби Сили оборони ліквідували 1160 окупантів, 16 танків, 28 бронемашин, 35 артсистем, 14 БПЛА, а також 68 одиниць авто та спецтехніки.

Більше подробиць – в інфографіці: