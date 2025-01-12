На Покровском направлении отбито 77 атак

По официальной информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки на разных направлениях фронта зафиксировано 184 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 25 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 45 управляемых авиабомб (КАБов). Кроме того, враг совершил около пяти тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 167 – из реактивных систем залпового огня, а также использовал для поражения 1771 дрон-камикадзе.

Покровское направление остается один из самых «горячих» – за прошедшие сутки здесь наши защитники остановили 77 наступательных действий агрессора.

В зоне спецоперации в Курской области РФ подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 18 атак российских захватчиков, один бой не прекращался. Кроме этого, вражеская авиация нанесла шесть ударов, применив семь КАБов, по территории России.

В небе над Украиной сбито шесть десятков дронов

По информации Воздушных сил, в ночь на 12 января 2025 года противник атаковал 94 ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов с таких направлений, как Миллерово, Орел, Брянск и Курск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 12 января официально подтверждено сбитие 60-ти ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях.

Из-за падения сбитых вражеских беспилотников повреждены несколько домов в Харьковской, Сумской и Полтавской областях (обошлось без жертв и пострадавших).

34 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий).

Потери врага на утро 12 января: сколько россиян стали «хорошими»

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по четырем районам сосредоточения личного состава противника и артиллерийской системе.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили в общей сложности 1750 человек. Также украинские воины обезвредили:

5 танков;

18 боевых бронированных машин;

22 артиллерийские системы;

63 БпЛА;

одну крылатую ракету;

64 автомобиля;

две единицы специальной техники.

В целом с начала полномасштабного вторжения потери врага таковы: