На Покровському напрямку відбито 77 атак

За офіційною інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу на різних напрямках фронту зафіксовано 184 бойові зіткнення. Противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів один ракетний та 25 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 45 керованих авіабомб (КАБів). Крім того, ворог здійснив близько п’яти тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 167 – із реактивних систем залпового вогню, а також використав для поразки 1771 дрон-камікадзе.

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших – за минулу добу тут наші захисники зупинили 77 наступальних дій агресора.

У зоні спецоперації в Курській області РФ підрозділи Сил оборони України минулої доби відбили 18 атак російських загарбників, один бій не припинявся. Крім цього, ворожа авіація завдала шість ударів, застосувавши сім КАБів по території Росії.

У небі над Україною збито шість десятків дронів

За інформацією Повітряних сил, у ніч на 12 січня 2025 року противник атакував 94 ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів з таких напрямків, як Міллерово, Орел, Брянськ та Курськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 12 січня офіційно підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.

Через падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено кілька будинків у Харківській, Сумській та Полтавській областях (обійшлося без жертв та постраждалих).

34 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Втрати ворога на ранок 12 січня: скільки росіян стали «хорошими»

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника та артилерійській системі.

Минулої доби втрати російських загарбників склали загалом 1750 осіб. Також українські воїни знешкодили:

5 танків;

18 бойових броньованих машин;

22 артилерійські системи;

63 БпЛА;

одну крилату ракету;

64 автомобілі;

дві одиниці спеціальної техніки.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога такі: