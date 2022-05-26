Военные итоги дня в Одесской области: ракетная угроза в силе, а со стороны Приднестровья – спокойнее (видео)

Спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук, как обычно во время военного положения, подвел итоги сегодняшнего дня, четверга, 26 мая, в Одесской области.

Как отметил представитель ОВА, сегодня по области периодически звучали сигналы воздушной тревоги, но, к счастью, обошлось без обстрелов. Тем не менее, угроза нанесения ракетных ударов как с рашистских кораблей, курсирующих в акватории Черного моря, так и с территории оккупированного Крыма, остается достаточно высокой. Кроме того, отмечает Братчук, враг все чаще использует для нанесения ударов стратегическую авиацию с ракетами времен СССР.

А вот что касается территории непризнанного Приднестровья, где противник пытается создать очаг напряженности, то уровень террористической угрозы оттуда снизился.

Хотя от своих намерений посеять панику и отвлечь наши силы обороны от выполняемых боевых задач противник не отказался. По словам спикера ОВА, сейчас подобна ситуация наблюдается и на острове Змеином: проводится минирование акватории возле острова, а на сам Змеиный рашисты завезли системы противовоздушной обороны.

Ми з Одеси!

Загроза ракетних атак з боку ворога — ВИСОКА. Мова йде про ракети морського базування, можливі удари з території тимчасово окупованого Криму, стратегічної авіації.

Тримаємо стрій і разом до Перемоги! Опубликовано Сергеем Братчуком Четверг, 26 мая 2022 г.

Фото DW