Военные итоги 30 мая в Одесской области: подробности ракетного обстрела и помощь немецких партнеров (видео)

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко, как уже «по традиции» повелось в военное время, подвел в соцсетях итоги сегодняшнего дня, 20 мая 2022 года, в регионе.

В частности, глава ОВА рассказал подробности ракетного обстрела территории Одесской области сегодняшним утром. По его данным, враг нанес удар двум ракетами по неработающему мосту через Днестровский лиман. В результате мост получил дополнительные серьезные повреждения.

Третью ракету сбили подразделения противовоздушной обороны. К счастью, пострадавших нет.

В этой связи в ОВА напоминают: угроза нанесения ракетных ударов по территории Одесчины остается очень высокой. Не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги!

Помимо этого, Марченко сообщил, что организовал переезд детей с инвалидностью и матерей-одиночек с детьми в Германию. Там наши западные партнеры создали для них условия для прохождения реабилитации в одном из лучших центров.

Кроме того, глава ОВА провел встречу с главой саб-офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Франс Лау, в ходе которой обговорили реализацию новой программы при чрезвычайных ситуациях и спланировали дальнейшее более тесное сотрудничество Одесской области с ООН, в частности, для решения проблем граждан, вынужденных покидать свои дома из-за боевых действий.

Фото и видео с Facebook-страницы Одесской ОВА