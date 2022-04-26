Военные итоги 26 апреля в Одессе: по области выпустили три ракеты, в Приднестровье – провокации

Подводим военные итоги 62 дня войны для Одесского региона. Фашисты из России продолжают обстреливать Одесскую область крылатыми ракетами. И устраивают провокации в соседнем Приднестровье.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что сегодня по Одесщине был нанесен очередной ракетный удар. Было выпущено три крылатых ракеты. Из них одна упала в воду, вторая повредила мост через Днестровский лиман в районе Затоки, и третья упала неподалёку. О пострадавших не сообщается.

Максим Марченко пояснил, что своими действиями российские оккупанты намеревались отрезать часть Одесской области (Бессарабию). И сделано это на фоне эскалации ситуации в Приднестровье, где группировка российских войск приведена в полную боевую готовность. Эта непризнанная республика граничит с бессарабской частью Одесского региона.

Сейчас проводится ремонт железнодорожного полотна на мосту. Автомобильное движение уже восстановлено, но пока действует только одна полоса, поэтому движение через мост сейчас реверсивное.

Что касается возможной атаки из Приднестровья на украинскую Бессарабию, то спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что наши силы обороны имеют и опыт, и силы, и средства для того, чтобы защитить Одещину и Украину от любых провокаций и действия со стороны российской федерации.

Действия российских агрессоров были прогнозируемыми и ничего нового для организаторов обороны Одесской области в них нет.

К сожалению, ракетная опасность в регионе сохраняется.