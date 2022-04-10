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Военное положение в Одессе: ночь под звуки воздушной тревоги (видео)

Военное положение в Одессе: ночь под звуки воздушной тревоги (видео)

Ночь на воскресенье, 10 апреля 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области относительно спокойно, хоть и под сигналы воздушной тревоги.

Как сообщил в утреннем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, обстрелы этой ночью не фиксировались, тем не менее вероятность нанесения ракетных ударов по территории Одесского региона остается высокой.

Спикер ОВА подчеркнул, что группировка черноморского флота россии продолжает перегруппировку. Кроме того, враг продолжает активную воздушную разведку.

Братчук также напомнил одесситам о продленном комендантском часе и необходимости соблюдать необходимые правила поведения. Но при этом он посоветовал хоть немного отдыхать.

«Если есть такая возможность, немного отдыхайте, потому что отдыхать нужно – война забирает очень много времени и здоровья. Поэтому держимся»,

– говорит Братчук.

 

👋Доброго ранку, ми з Одеси!

Ніч у місті та регіоні пройшли під звуки повітряної тривоги, але без обстрілів. Ворог, завдяки діям наших Сил оборони, не може розпочати наступ у південному напрямку. У нас достатньо сил і засобів вогневого ураження, щоб знищити підрозділи рашистів.

🇺🇦

Опубликовано Сергеем Братчуком Суббота, 9 апреля 2022 г.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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