Военная ситуация на Черном море и одесском побережье

В украинском Генеральном штабе сообщили о военной ситуации на Черном море.

В Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.

В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда ЧФ РФ в составе четырех крупных десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении г. Одесса.

При этом Одесса продолжает готовиться к обороне, укрепляя войсками, защитными сооружениями и конструкциями все подходы к городу.

А президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении утром 3 марта заявил:

Они хотят разрушить нашу Одессу, но увидят лишь дно Черного моря. Потому что они — ДНО!!!

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