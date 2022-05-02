Военная обстановка на юге Украины: в Одессе комендантский час, под Николаевом бьют врага

В Одессе сегодня, 2 мая, комендантский час длитя весь день, до 5 утра 3 мая. Выходить на улицу запрещено. В Херсоне насаждают оккупационную власть. А под Николаевом сдерживают наступление врага, который несет потери.

В Херсонской области оккупанты продолжают насаждать своих наместников по районным центрам и оказывают давление на общественность с целью заставить принять оккупационную власть как легитимную.

Отключив мобильную связь, российские пропагандисты распространили фейк, что это сделала Украина. В то же время, продолжают работы по отключению области от украинской банковской системы. Людей с активной проукраинской позицией, в частности, участников боевых действий выявляют, похищают и пытают.

Наши подразделения содержат занятые рубежи, не позволяя врагу продвинуться на Николаевском направлении. Разведывая позиции наших войск, противник остался еще одного беспилотного разведчика «Орлан-10», в дополнение к 2 утренним потерям.

Общие же потери врага в сутки составляют 35 рашистов, 7️ единиц техники, в том числе бронированной, автомобильной и реактивной системы залпового огня.

В Одессе начат удлиненный комендантский час, связанный с ограничением попыток создания провокаций, связанных с памятной датой 2 мая. Результаты проводимых в регионе контрдиверсионных мер свидетельствуют о неутомимых попытках вражеских сил продвигать идею русификации юга Украины. Но настроение населения, пораженного в том числе и хроникой полномасштабного вторжения, зверствами и бесчинствами оккупантов – крепко проукраинское.

В ВСУ призывают граждан продолжать тотальное сопротивление враждебному влиянию. Не нарушать установленные нормы и ограничения комендантского часа. Помнить о наличии корабельной группировки вражеского флота в северо-западной части Черного моря, об угрозах ракетных ударов, соблюдать меры безопасности. Не поддаваться панике, проверять полученную информацию, доверять только достоверным источникам.