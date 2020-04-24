Водоплавающим птицам в одесском парке подарили новое жилье (фото)

В парке Победы начали устанавливать новые домики для пернатых.

Об этом сообщает dumskaya.net.

Недавно на парковый пруд вернулись дикие утки. Вскоре из зоопарка туда переедут после зимовки лебеди.

Уткам, обитающим на парковом пруду, негде было жить. Их старые домики, которые прослужили пять лет, еще в феврале разрушил шторм.

Теперь КП “Сервисный центр” организовал для них новое жилище.

Так, в парке появится пять вместительных и новых деревянных домиков. Три уже установили, еще два на подходе.

Фото: dumskaya.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.