Водителей предупреждают о тумане на дорогах Одесской области

22 февраля 2022 года на дорогах Одесской области туман. Видимость 200-500 м. Водителей просят соблюдать умеренную скорость и безопасную дистанцию.

Служба автомобильных дорог в Одесской области сообщает, что 22 февраля на дорогах Одесской области туман. Видимость 200-500 м. Такие же погодные условия сохранятся ночью и утром 23 февраля.

Будьте особенно осторожны, выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортными средствами. Также, не забывайте включать свет фар,

— призывают водителей в службе автодорог.

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