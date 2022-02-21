Погода в Одессе 22 февраля: стоит ли брать зонтик?

Погода в Одессе: каков прогноз синоптиков на пятницу, 18 февраля Завтра, в пятницу, 18 февраля 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Ветер сменит направление, а дневная температура воздуха станет еще немного выше.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 17 февраля: тепло, но ветрено Завтра, в четверг, 17 февраля 2022 года, в Одессе и Одесской области ночью и днем ожидаются порывы южного ветра. Его скорость будет достигать 15-17 м/с, предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ