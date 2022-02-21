Погода в Одессе 22 февраля: стоит ли брать зонтик?

Во вторник, 22 февраля, в Одессе будет теплая, по сути, весенняя погода. При том днем возможен небольшой дождь.
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
Во вторник в погода будет облачной с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем 8-10°С тепла.
Погода 22 февраля в Одесской области
Во вторник в Одесской области будет:
- Облачно с прояснениями;
- Ночью без существенных осадков;
- Дднем местами небольшой дождь;
- Ночью и утром местами туман;
- Ветер южный, 9-14 м/с;
- Температура ночью 0-5°С тепла, днем 7-12°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.