Водителей предупредили о повышенной опасности на дорогах Одесской области

По прогнозу синоптиков, в течении суток на автодорогах Одесского региона будет плохая видимость из-за сильного тумана.

По информации Украинского гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, начиная с ночи 11 ноября до утра 12 ноября на автомобильных дорогах Одесской области будет туман, а видимость снизится до 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).

В этой связи водителей просят водителей быть особенно осмотрительными, выбирать умеренную скорость и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами. А также не забывать включать ближний свет или противотуманные фары.

Напомним также, что с 1 октября по 1 мая все автомобили и другой транспорт вне населенных пунктов должны должны двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.