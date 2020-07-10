Водію авто, під колесами якого на трасі Одеса-Київ загинула 10-річна дівчинка, повідомлено про підозру

Водію, причетному до скоєння ДТП біля с. Алтестово, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка, повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба Прокуратури в Одеській області.

Прокурори обласної прокуратури повідомили про підозру 48-річному одеситу у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула дитина.

З’ясовано, що 7 липня цього року водій легкового автомобіля «DODGE JOURNEY», наближаючись до пішохідного переходу, позначеного дорожніми знаками «Пішохідний перехід» та дорожньою розміткою «зебра», не зменшив швидкість свого руху до безпечної або до зупинки авто та скоїв наїзд на 10-річну дівчинку на автодорозі Київ-Одеса біля с. Алтестово Біляївського району.

Внаслідок спричинених тілесних ушкоджень дитина загинула на місці.

Водія затримано на місці події в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за ч. 2 ст. 286 КК України.